https://ria.ru/20230203/kadety-1849514046.html
В Херсонской области создадут кадетские классы
В Херсонской области создадут кадетские классы - РИА Новости, 03.02.2023
В Херсонской области создадут кадетские классы
Кадетские классы запустят в Херсонской области в рамках военно-патриотического воспитания, сообщили в пресс-службе "Единой России". РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:05
2023-02-03T14:05
2023-02-03T14:05
херсонская область
общество
владимир сальдо
единая россия
госдума рф
геническ
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830181795_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_79893edeedb7e618a051a0d50e34787f.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кадетские классы запустят в Херсонской области в рамках военно-патриотического воспитания, сообщили в пресс-службе "Единой России". "Тема военно-патриотического воспитания и образования крайне важная для Херсонщины. Здесь дети в образовательном плане были "упущены". Им преподавали "американский" вариант истории, где все с ног на голову перевернуто. Будем это исправлять. Кадетские классы здесь востребованы. Проговорили с руководителем региона Владимиром Сальдо, что в самое ближайшее время начнется подготовка к их запуску", - приводят в пресс-службе партии слова члена рабочей группы по вопросам спецоперации, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Игоря Кастюкевича. Отмечается, что об их создании Кастюкевич договорился с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и сенатором от региона Константином Басюком. "Кадетские классы также начнут работать в Геническе и других районных центрах. В тестовом режиме их откроют уже весной, а полноценно заработать они должны к началу нового учебного года", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20221214/kadety-1838581100.html
херсонская область
геническ
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830181795_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4618c0dd9cbea169cd5f21171f4d4921.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , общество, владимир сальдо, единая россия, госдума рф, геническ, россия, украина
Херсонская область , Общество, Владимир Сальдо, Единая Россия, Госдума РФ, Геническ, Россия, Украина
В Херсонской области создадут кадетские классы
В Херсонской области запустят кадетские классы в рамках военно-патриотического воспитания