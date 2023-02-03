https://ria.ru/20230203/kadety-1849514046.html

В Херсонской области создадут кадетские классы

В Херсонской области создадут кадетские классы - РИА Новости, 03.02.2023

В Херсонской области создадут кадетские классы

Кадетские классы запустят в Херсонской области в рамках военно-патриотического воспитания, сообщили в пресс-службе "Единой России". РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:05

2023-02-03T14:05

2023-02-03T14:05

херсонская область

общество

владимир сальдо

единая россия

госдума рф

геническ

россия

украина

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кадетские классы запустят в Херсонской области в рамках военно-патриотического воспитания, сообщили в пресс-службе "Единой России". "Тема военно-патриотического воспитания и образования крайне важная для Херсонщины. Здесь дети в образовательном плане были "упущены". Им преподавали "американский" вариант истории, где все с ног на голову перевернуто. Будем это исправлять. Кадетские классы здесь востребованы. Проговорили с руководителем региона Владимиром Сальдо, что в самое ближайшее время начнется подготовка к их запуску", - приводят в пресс-службе партии слова члена рабочей группы по вопросам спецоперации, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Игоря Кастюкевича. Отмечается, что об их создании Кастюкевич договорился с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и сенатором от региона Константином Басюком. "Кадетские классы также начнут работать в Геническе и других районных центрах. В тестовом режиме их откроют уже весной, а полноценно заработать они должны к началу нового учебного года", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221214/kadety-1838581100.html

херсонская область

геническ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

херсонская область , общество, владимир сальдо, единая россия, госдума рф, геническ, россия, украина