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В Херсонской области создадут кадетские классы - РИА Новости, 03.02.2023
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В Херсонской области создадут кадетские классы
В Херсонской области создадут кадетские классы - РИА Новости, 03.02.2023
В Херсонской области создадут кадетские классы
Кадетские классы запустят в Херсонской области в рамках военно-патриотического воспитания, сообщили в пресс-службе "Единой России". РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:05
2023-02-03T14:05
херсонская область
общество
владимир сальдо
единая россия
госдума рф
геническ
россия
украина
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кадетские классы запустят в Херсонской области в рамках военно-патриотического воспитания, сообщили в пресс-службе "Единой России". "Тема военно-патриотического воспитания и образования крайне важная для Херсонщины. Здесь дети в образовательном плане были "упущены". Им преподавали "американский" вариант истории, где все с ног на голову перевернуто. Будем это исправлять. Кадетские классы здесь востребованы. Проговорили с руководителем региона Владимиром Сальдо, что в самое ближайшее время начнется подготовка к их запуску", - приводят в пресс-службе партии слова члена рабочей группы по вопросам спецоперации, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Игоря Кастюкевича. Отмечается, что об их создании Кастюкевич договорился с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и сенатором от региона Константином Басюком. "Кадетские классы также начнут работать в Геническе и других районных центрах. В тестовом режиме их откроют уже весной, а полноценно заработать они должны к началу нового учебного года", - добавили в сообщении.
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херсонская область
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херсонская область , общество, владимир сальдо, единая россия, госдума рф, геническ, россия, украина
Херсонская область , Общество, Владимир Сальдо, Единая Россия, Госдума РФ, Геническ, Россия, Украина
14:05 03.02.2023
 
В Херсонской области создадут кадетские классы

В Херсонской области запустят кадетские классы в рамках военно-патриотического воспитания

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкУченики кадетского класса
Ученики кадетского класса - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ученики кадетского класса. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кадетские классы запустят в Херсонской области в рамках военно-патриотического воспитания, сообщили в пресс-службе "Единой России".
"Тема военно-патриотического воспитания и образования крайне важная для Херсонщины. Здесь дети в образовательном плане были "упущены". Им преподавали "американский" вариант истории, где все с ног на голову перевернуто. Будем это исправлять. Кадетские классы здесь востребованы. Проговорили с руководителем региона Владимиром Сальдо, что в самое ближайшее время начнется подготовка к их запуску", - приводят в пресс-службе партии слова члена рабочей группы по вопросам спецоперации, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Игоря Кастюкевича.
Отмечается, что об их создании Кастюкевич договорился с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и сенатором от региона Константином Басюком.
"Кадетские классы также начнут работать в Геническе и других районных центрах. В тестовом режиме их откроют уже весной, а полноценно заработать они должны к началу нового учебного года", - добавили в сообщении.
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Херсонская областьОбществоВладимир СальдоЕдиная РоссияГосдума РФГеническРоссияУкраина
 
 
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