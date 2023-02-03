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Италия подсчитала доходы от свадебного туризма - РИА Новости, 03.02.2023
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Туризм
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Италия подсчитала доходы от свадебного туризма
Италия подсчитала доходы от свадебного туризма - РИА Новости, 03.02.2023
Италия подсчитала доходы от свадебного туризма
Все больше иностранцев выбирают Италию для свадебного торжества, сообщает национальный Центр туристических исследований (Cst). РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T02:39
2023-02-03T02:39
туризм
туризм
новости - туризм
италия
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РИМ, 3 фев — РИА Новости. Все больше иностранцев выбирают Италию для свадебного торжества, сообщает национальный Центр туристических исследований (Cst).В 2022 году на Апеннинах проведены более 11 тысяч церемоний бракосочетания, говорится в докладе организации. Для участия в свадьбах страну посетили 619 тысяч молодоженов и их гостей, средняя продолжительность пребывания — 3,3 ночи.Оборот этого вида турбизнеса увеличился на 11 процентов по сравнению с доковидным уровнем 2019 года и достиг 599 миллионов евро. Средний бюджет праздничного мероприятия составляет почти 54 тысячи евро. Эксперты отмечают продолжающийся рост количества символических свадебных церемоний, которые составили 54 процента от их общего числа. Более трети приехавших в Италию иностранцев заключили официальный брачный союз, а еще почти 11 процентов сочетались церковным браком.Чаще всего женятся в Италии пары из США (их доля — 29 процентов), Великобритании (25 процентов) и Германии (десять процентов). Россияне занимают в списке 17 место.Лидером по свадебному туризму стала Тоскана. За ней следуют Ломбардия, Кампания, Апулия, Сицилия и Лацио. Почти три четверти церемоний между иностранцами прошли на Апеннинах в период с июня по сентябрь.
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туризм, новости - туризм, италия, свадьба
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Италия, Свадьба
02:39 03.02.2023
 
Италия подсчитала доходы от свадебного туризма

Доход Италии от свадебного туризма в 2022 году достиг 599 миллионов евро

© Depositphotos.com / boggy22Молодожены в Риме, Италия
Молодожены в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Depositphotos.com / boggy22
Читать ria.ru в
РИМ, 3 фев — РИА Новости. Все больше иностранцев выбирают Италию для свадебного торжества, сообщает национальный Центр туристических исследований (Cst).
В 2022 году на Апеннинах проведены более 11 тысяч церемоний бракосочетания, говорится в докладе организации. Для участия в свадьбах страну посетили 619 тысяч молодоженов и их гостей, средняя продолжительность пребывания — 3,3 ночи.
Оборот этого вида турбизнеса увеличился на 11 процентов по сравнению с доковидным уровнем 2019 года и достиг 599 миллионов евро. Средний бюджет праздничного мероприятия составляет почти 54 тысячи евро.
Эксперты отмечают продолжающийся рост количества символических свадебных церемоний, которые составили 54 процента от их общего числа. Более трети приехавших в Италию иностранцев заключили официальный брачный союз, а еще почти 11 процентов сочетались церковным браком.
Чаще всего женятся в Италии пары из США (их доля — 29 процентов), Великобритании (25 процентов) и Германии (десять процентов). Россияне занимают в списке 17 место.
Лидером по свадебному туризму стала Тоскана. За ней следуют Ломбардия, Кампания, Апулия, Сицилия и Лацио. Почти три четверти церемоний между иностранцами прошли на Апеннинах в период с июня по сентябрь.
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