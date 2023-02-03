https://ria.ru/20230203/italiya-1849141769.html

Италия подсчитала доходы от свадебного туризма

Италия подсчитала доходы от свадебного туризма - РИА Новости, 03.02.2023

Италия подсчитала доходы от свадебного туризма

Все больше иностранцев выбирают Италию для свадебного торжества, сообщает национальный Центр туристических исследований (Cst). РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T02:39

2023-02-03T02:39

2023-02-03T02:39

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РИМ, 3 фев — РИА Новости. Все больше иностранцев выбирают Италию для свадебного торжества, сообщает национальный Центр туристических исследований (Cst).В 2022 году на Апеннинах проведены более 11 тысяч церемоний бракосочетания, говорится в докладе организации. Для участия в свадьбах страну посетили 619 тысяч молодоженов и их гостей, средняя продолжительность пребывания — 3,3 ночи.Оборот этого вида турбизнеса увеличился на 11 процентов по сравнению с доковидным уровнем 2019 года и достиг 599 миллионов евро. Средний бюджет праздничного мероприятия составляет почти 54 тысячи евро. Эксперты отмечают продолжающийся рост количества символических свадебных церемоний, которые составили 54 процента от их общего числа. Более трети приехавших в Италию иностранцев заключили официальный брачный союз, а еще почти 11 процентов сочетались церковным браком.Чаще всего женятся в Италии пары из США (их доля — 29 процентов), Великобритании (25 процентов) и Германии (десять процентов). Россияне занимают в списке 17 место.Лидером по свадебному туризму стала Тоскана. За ней следуют Ломбардия, Кампания, Апулия, Сицилия и Лацио. Почти три четверти церемоний между иностранцами прошли на Апеннинах в период с июня по сентябрь.

https://ria.ru/20200214/1564677319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, италия, свадьба