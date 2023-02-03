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Минюст включил в реестр иноагентов блогера Соболева* - РИА Новости, 03.02.2023
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Минюст включил в реестр иноагентов блогера Соболева*
Минюст включил в реестр иноагентов блогера Соболева* - РИА Новости, 03.02.2023
Минюст включил в реестр иноагентов блогера Соболева*
Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов видеоблогера Николая Соболева*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T21:22
2023-02-03T21:56
николай соболев
россия
украина
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов видеоблогера Николая Соболева*, сообщается на сайте ведомства.Помимо Соболева, в список добавили политолога Павла Мезерина*, журналиста Александра Макашенца*, а также писательниц Екатерину Дудко* и Елену Прокашеву*.Уточняется, что Соболев* высказывался против россиян и специальной военной операции на Украине, а также делал заявления в поддержку недружественной страны – Украины. Кроме того, он распространял материалы, созданные иностранными агентами. В справке министерства указывается, что Екатерина Дудко* и Елена Прокашева* также распространяли материалы, созданные иностранными агентами, предназначенные для неограниченного круга лиц. Помимо этого, женщины получали поддержку от иностранных источников и пропагандировали ЛГБТ-отношения.Отмечается, что Александр Макашенец* и Павел Мезерин* проживают за границей, где находятся остальные — не уточняется.* Признан физлицом-иноагентом.
https://ria.ru/20230130/inoagent-1848433116.html
https://ria.ru/20230127/inoagenty-1848021345.html
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николай соболев, россия, украина, министерство юстиции рф (минюст россии)
Николай Соболев, Россия, Украина, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
21:22 03.02.2023 (обновлено: 21:56 03.02.2023)
 
Минюст включил в реестр иноагентов блогера Соболева*

Минюст включил блогера Николая Соболева в список иноагентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции России в Москве
Здание министерства юстиции России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов видеоблогера Николая Соболева*, сообщается на сайте ведомства.
Помимо Соболева, в список добавили политолога Павла Мезерина*, журналиста Александра Макашенца*, а также писательниц Екатерину Дудко* и Елену Прокашеву*.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 15:05
Минюст рассказал, как принимает решения о признании иноагентами
Уточняется, что Соболев* высказывался против россиян и специальной военной операции на Украине, а также делал заявления в поддержку недружественной страны – Украины. Кроме того, он распространял материалы, созданные иностранными агентами.
В справке министерства указывается, что Екатерина Дудко* и Елена Прокашева* также распространяли материалы, созданные иностранными агентами, предназначенные для неограниченного круга лиц. Помимо этого, женщины получали поддержку от иностранных источников и пропагандировали ЛГБТ-отношения.
Отмечается, что Александр Макашенец* и Павел Мезерин* проживают за границей, где находятся остальные — не уточняется.
* Признан физлицом-иноагентом.
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин* - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 21:18Шоубиз
Минюст включил в реестр иноагентов основателя Little Big Прусикина*
 
Николай СоболевРоссияУкраинаМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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