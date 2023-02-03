https://ria.ru/20230203/inoagenty-1849660959.html

Минюст включил в реестр иноагентов блогера Соболева*

Минюст включил в реестр иноагентов блогера Соболева* - РИА Новости, 03.02.2023

Минюст включил в реестр иноагентов блогера Соболева*

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов видеоблогера Николая Соболева*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T21:22

2023-02-03T21:22

2023-02-03T21:56

николай соболев

россия

украина

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов видеоблогера Николая Соболева*, сообщается на сайте ведомства.Помимо Соболева, в список добавили политолога Павла Мезерина*, журналиста Александра Макашенца*, а также писательниц Екатерину Дудко* и Елену Прокашеву*.Уточняется, что Соболев* высказывался против россиян и специальной военной операции на Украине, а также делал заявления в поддержку недружественной страны – Украины. Кроме того, он распространял материалы, созданные иностранными агентами. В справке министерства указывается, что Екатерина Дудко* и Елена Прокашева* также распространяли материалы, созданные иностранными агентами, предназначенные для неограниченного круга лиц. Помимо этого, женщины получали поддержку от иностранных источников и пропагандировали ЛГБТ-отношения.Отмечается, что Александр Макашенец* и Павел Мезерин* проживают за границей, где находятся остальные — не уточняется.* Признан физлицом-иноагентом.

https://ria.ru/20230130/inoagent-1848433116.html

https://ria.ru/20230127/inoagenty-1848021345.html

россия

украина

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николай соболев, россия, украина, министерство юстиции рф (минюст россии)