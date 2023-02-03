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Грузия достойна получения статуса кандидата в члены ЕС, заявил Гарибашвили - РИА Новости, 03.02.2023
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Грузия достойна получения статуса кандидата в члены ЕС, заявил Гарибашвили
Грузия достойна получения статуса кандидата в члены ЕС, заявил Гарибашвили - РИА Новости, 03.02.2023
Грузия достойна получения статуса кандидата в члены ЕС, заявил Гарибашвили
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что опубликованный Еврокомиссией аналитический отчет указывает на успех Грузии на пути получения статуса кандидата в РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:27
2023-02-03T12:27
в мире
грузия
ираклий гарибашвили
евросоюз
еврокомиссия
ираклий кобахидзе
украина
молдавия
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ТБИЛИСИ, 3 фев - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что опубликованный Еврокомиссией аналитический отчет указывает на успех Грузии на пути получения статуса кандидата в члены Евросоюза. "Еврокомиссия опубликовала аналитический отчет о совместимости национальной правовой базы Грузии с законодательством ЕС. Документ явно отражает прогресс, достигнутый нашей страной на пути евроинтеграции, и еще раз ясно демонстрирует, что Грузия, как первый реформатор, достойна предоставления ей статуса страны-кандидата в Евросоюз", - написал в пятницу Гарибашвили в Twitter. В свою очередь председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в разговоре с журналистами отметил, что "документ Еврокомиссии свидетельствует, что в условиях принятия решения, основанного на объективных критериях, Грузия в этом году обязательно должна получить статус кандидата на членство в ЕС". По данным представительства ЕС в Грузии, Еврокомиссия опубликовала аналитический отчет, в котором описывается степень готовности Грузии к вступлению в Евросоюз. Такой же отчет был сделан в отношении Молдавии и Украины, которые, в отличие от Грузии, уже имеют статус кандидата в члены ЕС. Посол ЕС в Грузии Павел Херчинский сообщил журналистам в пятницу, что хочет поздравить власти Грузии с получением "довольно положительного отчета". При этом, по его словам, согласно документу, стране все еще необходимо работать по некоторым направлениям для сближения с ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
https://ria.ru/20230203/evrointegratsiya-1849475258.html
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в мире, грузия, ираклий гарибашвили, евросоюз, еврокомиссия, ираклий кобахидзе, украина, молдавия
В мире, Грузия, Ираклий Гарибашвили, Евросоюз, Еврокомиссия, Ираклий Кобахидзе, Украина, Молдавия
12:27 03.02.2023
 
Грузия достойна получения статуса кандидата в члены ЕС, заявил Гарибашвили

Премьер Гарибашвили: Грузия достойна получения статуса кандидата в члены Евросоюза

© AP Photo / Shakh AivazovДемонстранты с флагами Грузии и ЕС
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Shakh Aivazov
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 3 фев - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что опубликованный Еврокомиссией аналитический отчет указывает на успех Грузии на пути получения статуса кандидата в члены Евросоюза.
"Еврокомиссия опубликовала аналитический отчет о совместимости национальной правовой базы Грузии с законодательством ЕС. Документ явно отражает прогресс, достигнутый нашей страной на пути евроинтеграции, и еще раз ясно демонстрирует, что Грузия, как первый реформатор, достойна предоставления ей статуса страны-кандидата в Евросоюз", - написал в пятницу Гарибашвили в Twitter.
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В свою очередь председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в разговоре с журналистами отметил, что "документ Еврокомиссии свидетельствует, что в условиях принятия решения, основанного на объективных критериях, Грузия в этом году обязательно должна получить статус кандидата на членство в ЕС".
По данным представительства ЕС в Грузии, Еврокомиссия опубликовала аналитический отчет, в котором описывается степень готовности Грузии к вступлению в Евросоюз. Такой же отчет был сделан в отношении Молдавии и Украины, которые, в отличие от Грузии, уже имеют статус кандидата в члены ЕС. Посол ЕС в Грузии Павел Херчинский сообщил журналистам в пятницу, что хочет поздравить власти Грузии с получением "довольно положительного отчета". При этом, по его словам, согласно документу, стране все еще необходимо работать по некоторым направлениям для сближения с ЕС.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
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В миреГрузияИраклий ГарибашвилиЕвросоюзЕврокомиссияИраклий КобахидзеУкраинаМолдавия
 
 
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