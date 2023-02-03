https://ria.ru/20230203/grad-1849614699.html
Российский военный рассказал, как применяет РСЗО даже в сильный туман
Российский военный рассказал, как применяет РСЗО даже в сильный туман - РИА Новости, 03.02.2023
Российский военный рассказал, как применяет РСЗО даже в сильный туман
Вооруженные силы РФ продолжают продвижение на угледарском направлении, применяя РСЗО "Град" даже в условиях сильного тумана, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:08
2023-02-03T18:08
2023-02-03T18:32
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донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают продвижение на угледарском направлении, применяя РСЗО "Град" даже в условиях сильного тумана, сообщил РИА Новости командир батареи с позывным "Леший". Он уточнил, что перед батареей стоит задача уничтожения боекомплекта и подкрепления противника. "Град" хорош тем, что даже при нулевой видимости, при сильном тумане, зная только позицию противника, мы можем накрывать их позиции, не выходя с огневой позиции <…> и хорош тем, что одна машина может накрыть один квадратный километр "пакетом", - рассказал командир. Также "Леший" рассказал об оперативных особенностях использования "Града". Так, для начала стрельбы на неподготовленной огневой позиции на подготовку уйдет 3-5 минут. "При залпе мы можем убежать, даже не сворачивая "пакет" за одну минуту - противник даже не успеет очухаться, как мы будем уже далеко", - добавил "Леший". Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские военнослужащие взяли в полукольцо Угледар. В конце января Пушилин также сообщал, что ВС РФ продвигаются в восточной части Угледара. В то же время ВСУ, по его словам, закрепились в городе и пока не намерены отступать.
https://ria.ru/20230128/vsu-1848092536.html
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Командир батареи о работе "Градов" в условиях сильного тумана
Командир батареи о работе "Градов" в условиях сильного тумана
2023-02-03T18:08
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PT1M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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18:08 03.02.2023 (обновлено: 18:32 03.02.2023)
Российский военный рассказал, как применяет РСЗО даже в сильный туман
Командир батареи "Леший": ВС России умеют применять РСЗО "Град" даже в сильный туман