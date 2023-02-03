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Российский военный рассказал, как применяет РСЗО даже в сильный туман - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российский военный рассказал, как применяет РСЗО даже в сильный туман
Российский военный рассказал, как применяет РСЗО даже в сильный туман - РИА Новости, 03.02.2023
Российский военный рассказал, как применяет РСЗО даже в сильный туман
Вооруженные силы РФ продолжают продвижение на угледарском направлении, применяя РСЗО "Град" даже в условиях сильного тумана, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:08
2023-02-03T18:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают продвижение на угледарском направлении, применяя РСЗО "Град" даже в условиях сильного тумана, сообщил РИА Новости командир батареи с позывным "Леший". Он уточнил, что перед батареей стоит задача уничтожения боекомплекта и подкрепления противника. "Град" хорош тем, что даже при нулевой видимости, при сильном тумане, зная только позицию противника, мы можем накрывать их позиции, не выходя с огневой позиции &lt;…&gt; и хорош тем, что одна машина может накрыть один квадратный километр "пакетом", - рассказал командир. Также "Леший" рассказал об оперативных особенностях использования "Града". Так, для начала стрельбы на неподготовленной огневой позиции на подготовку уйдет 3-5 минут. "При залпе мы можем убежать, даже не сворачивая "пакет" за одну минуту - противник даже не успеет очухаться, как мы будем уже далеко", - добавил "Леший". Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские военнослужащие взяли в полукольцо Угледар. В конце января Пушилин также сообщал, что ВС РФ продвигаются в восточной части Угледара. В то же время ВСУ, по его словам, закрепились в городе и пока не намерены отступать.
https://ria.ru/20230128/vsu-1848092536.html
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Командир батареи о работе "Градов" в условиях сильного тумана
Командир батареи о работе "Градов" в условиях сильного тумана
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:08 03.02.2023 (обновлено: 18:32 03.02.2023)
 
Российский военный рассказал, как применяет РСЗО даже в сильный туман

Командир батареи "Леший": ВС России умеют применять РСЗО "Град" даже в сильный туман

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают продвижение на угледарском направлении, применяя РСЗО "Град" даже в условиях сильного тумана, сообщил РИА Новости командир батареи с позывным "Леший". Он уточнил, что перед батареей стоит задача уничтожения боекомплекта и подкрепления противника.
"Град" хорош тем, что даже при нулевой видимости, при сильном тумане, зная только позицию противника, мы можем накрывать их позиции, не выходя с огневой позиции <…> и хорош тем, что одна машина может накрыть один квадратный километр "пакетом", - рассказал командир.
Также "Леший" рассказал об оперативных особенностях использования "Града". Так, для начала стрельбы на неподготовленной огневой позиции на подготовку уйдет 3-5 минут. "При залпе мы можем убежать, даже не сворачивая "пакет" за одну минуту - противник даже не успеет очухаться, как мы будем уже далеко", - добавил "Леший".
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские военнослужащие взяли в полукольцо Угледар. В конце января Пушилин также сообщал, что ВС РФ продвигаются в восточной части Угледара. В то же время ВСУ, по его словам, закрепились в городе и пока не намерены отступать.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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