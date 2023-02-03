https://ria.ru/20230203/gosdolg-1849460683.html

Медведев предсказал увеличение госдолга Украины до 200 миллиардов долларов

Медведев предсказал увеличение госдолга Украины до 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 03.02.2023

Медведев предсказал увеличение госдолга Украины до 200 миллиардов долларов

Госдолг Украины к концу этого года увеличится с 107 до 180–200 миллиардов долларов, надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны, заявил... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:31

2023-02-03T11:31

2023-02-03T11:31

экономика

украина

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Госдолг Украины к концу этого года увеличится с 107 до 180–200 миллиардов долларов, надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Госдолг Незалежной к концу этого года увеличится с 107 до 180–200 миллиардов долларов. Надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны", - написал он в своем Telegram-канале Медведев предрек Украине "далее только окончательное крушение промышленности, гиперинфляцию, нищету и тотальную безработицу".

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849458880.html

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Варвара Скокшина

экономика, украина, россия, дмитрий медведев