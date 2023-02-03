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Медведев предсказал увеличение госдолга Украины до 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 03.02.2023
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Медведев предсказал увеличение госдолга Украины до 200 миллиардов долларов
Медведев предсказал увеличение госдолга Украины до 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 03.02.2023
Медведев предсказал увеличение госдолга Украины до 200 миллиардов долларов
Госдолг Украины к концу этого года увеличится с 107 до 180–200 миллиардов долларов, надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны, заявил... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:31
2023-02-03T11:31
экономика
украина
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Госдолг Украины к концу этого года увеличится с 107 до 180–200 миллиардов долларов, надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Госдолг Незалежной к концу этого года увеличится с 107 до 180–200 миллиардов долларов. Надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны", - написал он в своем Telegram-канале Медведев предрек Украине "далее только окончательное крушение промышленности, гиперинфляцию, нищету и тотальную безработицу".
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экономика, украина, россия, дмитрий медведев
Экономика, Украина, Россия, Дмитрий Медведев
11:31 03.02.2023
 
Медведев предсказал увеличение госдолга Украины до 200 миллиардов долларов

Медведев: госдолг Украины к концу этого года увеличится до 180-200 миллиардов долларов

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Госдолг Украины к концу этого года увеличится с 107 до 180–200 миллиардов долларов, надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Госдолг Незалежной к концу этого года увеличится с 107 до 180–200 миллиардов долларов. Надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны", - написал он в своем Telegram-канале
Медведев предрек Украине "далее только окончательное крушение промышленности, гиперинфляцию, нищету и тотальную безработицу".
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 11:25
Медведев заявил, что перспектива полного банкротства Украины все виднее
 
ЭкономикаУкраинаРоссияДмитрий Медведев
 
 
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