https://ria.ru/20230203/gosdolg-1849460683.html
Медведев предсказал увеличение госдолга Украины до 200 миллиардов долларов
Медведев предсказал увеличение госдолга Украины до 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 03.02.2023
Медведев предсказал увеличение госдолга Украины до 200 миллиардов долларов
Госдолг Украины к концу этого года увеличится с 107 до 180–200 миллиардов долларов, надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны, заявил... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:31
2023-02-03T11:31
2023-02-03T11:31
экономика
украина
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Госдолг Украины к концу этого года увеличится с 107 до 180–200 миллиардов долларов, надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Госдолг Незалежной к концу этого года увеличится с 107 до 180–200 миллиардов долларов. Надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны", - написал он в своем Telegram-канале Медведев предрек Украине "далее только окончательное крушение промышленности, гиперинфляцию, нищету и тотальную безработицу".
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849458880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, россия, дмитрий медведев
Экономика, Украина, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев предсказал увеличение госдолга Украины до 200 миллиардов долларов
Медведев: госдолг Украины к концу этого года увеличится до 180-200 миллиардов долларов