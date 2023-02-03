https://ria.ru/20230203/gorlovka-1849432915.html

При обстреле ВСУ Горловки поврежден центральный рынок

При обстреле ВСУ Горловки поврежден центральный рынок - РИА Новости, 03.02.2023

При обстреле ВСУ Горловки поврежден центральный рынок

Инфраструктура центрального рынка, торговые ряды и магазин повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:07

2023-02-03T10:07

2023-02-03T14:34

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Инфраструктура центрального рынка, торговые ряды и магазин повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 февраля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): зафиксированы повреждения инфраструктуры центрального рынка; также повреждены торговые ряды", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Кроме того, ведомство зафиксировало повреждения здания торгового дома "Донбасс" и прямое попадание в магазин по улице Первомайской. В представительстве добавили, что повреждены также линии наружного освещения и контактной сети троллейбуса. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что украинские войска ночью подвергли обстрелу центральный рынок. В районе рынка перебиты троллеи. Поврежден дом по улице Дзержинского. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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Кадры с рынка в Горловке после ночного обстрела ВСУ Инфраструктура центрального рынка, торговые ряды и магазин повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 февраля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): зафиксированы повреждения инфраструктуры центрального рынка; также повреждены торговые ряды", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. 2023-02-03T10:07 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины