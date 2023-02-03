https://ria.ru/20230203/golmovskiy-1849559224.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 03.02.2023
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР, поселок обесточен, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:40
2023-02-03T15:40
2023-02-03T15:40
специальная военная операция на украине
гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР, поселок обесточен, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Укронацисты подвергли обстрелу поселок городского типа Гольмовский (Никитовский район Горловки). Поселок обесточен", - написал он в своем телеграм-канале. В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 15.20 мск выпустили по Гольмовскому пять снарядов калибром 155 миллиметров. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
гольмовский
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли выпустили пять снарядов по Гольмовскому, поселок обесточен