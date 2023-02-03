14:49 03.02.2023 (обновлено: 15:01 03.02.2023)
Основатель ИД "Умма" Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование ИГ*
Основателю мусульманского ИД "Умма" Эжаеву дали 17 лет колонии за финансирование ИГ
Асламбек Эжаев. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Основатель крупнейшего в России мусульманского издательства "Умма" Асламбек Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование террористической организации "Исламское государство"* на 34 миллиона рублей, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.
Эжаев был арестован в Москве в апреле 2021 года. По версии следствия, с 2012 года Эжаев "неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования запрещенного "Исламского государства"*. В итоге он перевел террористам свыше 34 миллиона рублей, заявляет СК РФ.
Ранее в ФСБ уточняли, что Эжаев является основателем "Уммы" - крупнейшего в РФ мусульманское издательства, а часть издаваемой им литературы запрещена министерством юстиции Российской Федерации и носит экстремистский характер и пропагандирует идею "всемирного халифата".
"Асламбек Эжаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ "Организация финансирования террористической деятельности. Приговором Эжаеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы", - говорится в релизе.
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В ходе обысков в загородных домах и квартирах обвиняемого в различных округах Москвы обнаружены "банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература и иная атрибутика экстремистской направленности".
* Террористическая организация, запрещена в России.