https://ria.ru/20230203/ezhaev-1849536388.html

Основатель ИД "Умма" Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование ИГ*

Основатель ИД "Умма" Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование ИГ* - РИА Новости, 03.02.2023

Основатель ИД "Умма" Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование ИГ*

Основатель крупнейшего в России мусульманского издательства "Умма" Асламбек Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование террористической организации... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:49

2023-02-03T14:49

2023-02-03T15:01

исламское государство

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Основатель крупнейшего в России мусульманского издательства "Умма" Асламбек Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование террористической организации "Исламское государство"* на 34 миллиона рублей, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.Эжаев был арестован в Москве в апреле 2021 года. По версии следствия, с 2012 года Эжаев "неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования запрещенного "Исламского государства"*. В итоге он перевел террористам свыше 34 миллиона рублей, заявляет СК РФ.Ранее в ФСБ уточняли, что Эжаев является основателем "Уммы" - крупнейшего в РФ мусульманское издательства, а часть издаваемой им литературы запрещена министерством юстиции Российской Федерации и носит экстремистский характер и пропагандирует идею "всемирного халифата"."Асламбек Эжаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ "Организация финансирования террористической деятельности. Приговором Эжаеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы", - говорится в релизе.В ходе обысков в загородных домах и квартирах обвиняемого в различных округах Москвы обнаружены "банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература и иная атрибутика экстремистской направленности".* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20210430/arest-1730663042.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

исламское государство, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия