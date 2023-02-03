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Основатель ИД "Умма" Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование ИГ* - РИА Новости, 03.02.2023
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Основатель ИД "Умма" Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование ИГ*
Основатель ИД "Умма" Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование ИГ* - РИА Новости, 03.02.2023
Основатель ИД "Умма" Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование ИГ*
Основатель крупнейшего в России мусульманского издательства "Умма" Асламбек Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование террористической организации... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:49
2023-02-03T15:01
исламское государство
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Основатель крупнейшего в России мусульманского издательства "Умма" Асламбек Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование террористической организации "Исламское государство"* на 34 миллиона рублей, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.Эжаев был арестован в Москве в апреле 2021 года. По версии следствия, с 2012 года Эжаев "неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования запрещенного "Исламского государства"*. В итоге он перевел террористам свыше 34 миллиона рублей, заявляет СК РФ.Ранее в ФСБ уточняли, что Эжаев является основателем "Уммы" - крупнейшего в РФ мусульманское издательства, а часть издаваемой им литературы запрещена министерством юстиции Российской Федерации и носит экстремистский характер и пропагандирует идею "всемирного халифата"."Асламбек Эжаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ "Организация финансирования террористической деятельности. Приговором Эжаеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы", - говорится в релизе.В ходе обысков в загородных домах и квартирах обвиняемого в различных округах Москвы обнаружены "банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература и иная атрибутика экстремистской направленности".* Террористическая организация, запрещена в России.
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исламское государство, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Исламское государство, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
14:49 03.02.2023 (обновлено: 15:01 03.02.2023)
 
Основатель ИД "Умма" Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование ИГ*

Основателю мусульманского ИД "Умма" Эжаеву дали 17 лет колонии за финансирование ИГ

© РИА Новости / ФСБ РФАсламбек Эжаев
Асламбек Эжаев - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
Асламбек Эжаев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Основатель крупнейшего в России мусульманского издательства "Умма" Асламбек Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование террористической организации "Исламское государство"* на 34 миллиона рублей, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.
Эжаев был арестован в Москве в апреле 2021 года. По версии следствия, с 2012 года Эжаев "неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования запрещенного "Исламского государства"*. В итоге он перевел террористам свыше 34 миллиона рублей, заявляет СК РФ.
Ранее в ФСБ уточняли, что Эжаев является основателем "Уммы" - крупнейшего в РФ мусульманское издательства, а часть издаваемой им литературы запрещена министерством юстиции Российской Федерации и носит экстремистский характер и пропагандирует идею "всемирного халифата".
"Асламбек Эжаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ "Организация финансирования террористической деятельности. Приговором Эжаеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы", - говорится в релизе.
ФСБ РФ задержала основателя крупнейшего в России мусульманского издательского дома Умма Асламбека Эжаева - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
30 апреля 2021, 12:43Религия
Религиовед прокомментировал задержание владельца ИД "Умма" Эжаева
В ходе обысков в загородных домах и квартирах обвиняемого в различных округах Москвы обнаружены "банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература и иная атрибутика экстремистской направленности".
* Террористическая организация, запрещена в России.
 
Исламское государствоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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