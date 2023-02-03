Украинская власть имитирует евроинтеграцию, заявили в Раде
Депутат Рады Геращенко заявила, что украинские власти имитируют процесс евроинтеграции
Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" в украинском парламенте Ирина Геращенко утверждает, что заявления Киева о выполнении критериев для получения статуса кандидата в ЕС не соответствует действительности, а походит больше на имитацию процесса.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в январе заявил, что Киев рассчитывает быть полностью готовым к членству в ЕС через два года.
"Шмыгаль уже пообещал "ЕС через два года". Несмотря на заявки властей, что мы все выполнили, это не совсем так. Наиболее критическая ситуация с Конституционным судом, где не учтена позиция Венецианской комиссии относительно совещательного совета. Евроинтеграция - это процесс, а не имитация", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС назвала несколько условий, среди которых - усиление борьбы с коррупцией. По словам Геращенко, возврат декларирования не заменит добросовестность работы антикоррупционных структур, что похоже больше на имитацию "борьбы с коррупцией". Геращенко отметила, что безнаказанность и коррупция, которая есть на Украине - следствие политической цензуры, "никакие законы не стали предохранителями авторитаризма". Последние дела по коррупции соответствующие структуры открыли в результате журналистских расследований, подчеркнула она.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.