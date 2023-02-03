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Украинская власть имитирует евроинтеграцию, заявили в Раде - РИА Новости, 03.02.2023
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Украинская власть имитирует евроинтеграцию, заявили в Раде
Украинская власть имитирует евроинтеграцию, заявили в Раде - РИА Новости, 03.02.2023
Украинская власть имитирует евроинтеграцию, заявили в Раде
Сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" в украинском парламенте Ирина Геращенко утверждает, что заявления Киева о выполнении критериев для... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:11
2023-02-03T12:11
в мире
украина
киев
брюссель
денис шмыгаль
ирина геращенко
евросоюз
европейская солидарность
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" в украинском парламенте Ирина Геращенко утверждает, что заявления Киева о выполнении критериев для получения статуса кандидата в ЕС не соответствует действительности, а походит больше на имитацию процесса. Премьер Украины Денис Шмыгаль в январе заявил, что Киев рассчитывает быть полностью готовым к членству в ЕС через два года. "Шмыгаль уже пообещал "ЕС через два года". Несмотря на заявки властей, что мы все выполнили, это не совсем так. Наиболее критическая ситуация с Конституционным судом, где не учтена позиция Венецианской комиссии относительно совещательного совета. Евроинтеграция - это процесс, а не имитация", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС назвала несколько условий, среди которых - усиление борьбы с коррупцией. По словам Геращенко, возврат декларирования не заменит добросовестность работы антикоррупционных структур, что похоже больше на имитацию "борьбы с коррупцией". Геращенко отметила, что безнаказанность и коррупция, которая есть на Украине - следствие политической цензуры, "никакие законы не стали предохранителями авторитаризма". Последние дела по коррупции соответствующие структуры открыли в результате журналистских расследований, подчеркнула она. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1849096401.html
https://ria.ru/20230202/otchet-1849283881.html
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в мире, украина, киев, брюссель, денис шмыгаль, ирина геращенко, евросоюз, европейская солидарность, владимир зеленский, венецианская комиссия
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Денис Шмыгаль, Ирина Геращенко, Евросоюз, Европейская солидарность, Владимир Зеленский, Венецианская комиссия
12:11 03.02.2023
 
Украинская власть имитирует евроинтеграцию, заявили в Раде

Депутат Рады Геращенко заявила, что украинские власти имитируют процесс евроинтеграции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" в украинском парламенте Ирина Геращенко утверждает, что заявления Киева о выполнении критериев для получения статуса кандидата в ЕС не соответствует действительности, а походит больше на имитацию процесса.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в январе заявил, что Киев рассчитывает быть полностью готовым к членству в ЕС через два года.
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"Шмыгаль уже пообещал "ЕС через два года". Несмотря на заявки властей, что мы все выполнили, это не совсем так. Наиболее критическая ситуация с Конституционным судом, где не учтена позиция Венецианской комиссии относительно совещательного совета. Евроинтеграция - это процесс, а не имитация", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС назвала несколько условий, среди которых - усиление борьбы с коррупцией. По словам Геращенко, возврат декларирования не заменит добросовестность работы антикоррупционных структур, что похоже больше на имитацию "борьбы с коррупцией". Геращенко отметила, что безнаказанность и коррупция, которая есть на Украине - следствие политической цензуры, "никакие законы не стали предохранителями авторитаризма". Последние дела по коррупции соответствующие структуры открыли в результате журналистских расследований, подчеркнула она.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 15:55
Украина получила отчет по второму опроснику на членство в Евросоюзе
 
В миреУкраинаКиевБрюссельДенис ШмыгальИрина ГеращенкоЕвросоюзЕвропейская солидарностьВладимир ЗеленскийВенецианская комиссия
 
 
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