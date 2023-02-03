https://ria.ru/20230203/ekstremizm-1849475555.html
Жителя Крыма задержали за призывы убивать силовиков
Жителя Крыма задержали за призывы убивать силовиков - РИА Новости, 03.02.2023
Жителя Крыма задержали за призывы убивать силовиков
Симферополец задержан за призывы убивать силовиков, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ в пятницу. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:13
2023-02-03T12:13
2023-02-03T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Симферополец задержан за призывы убивать силовиков, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ в пятницу. "Подозреваемый на странице сообщества в социальной сети "ВКонтакте" разместил публикацию, содержащую призывы к убийству представителей правоохранительных органов РФ", - говорится в релизе. Подозреваемому 50 лет, ближайшие пять лет он рискует провести не на свободе - именно такой срок заключения предполагает статья УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
https://ria.ru/20230202/ekstremizm-1849251113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, фсб, республика крым, симферополь, вконтакте
Происшествия, Россия, ФСБ, Республика Крым, Симферополь, ВКонтакте
Жителя Крыма задержали за призывы убивать силовиков
Симферопольца задержали за призывы убивать силовиков, ему грозит до пяти лет колонии