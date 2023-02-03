https://ria.ru/20230203/ekstremizm-1849475555.html

Жителя Крыма задержали за призывы убивать силовиков

Жителя Крыма задержали за призывы убивать силовиков - РИА Новости, 03.02.2023

Жителя Крыма задержали за призывы убивать силовиков

Симферополец задержан за призывы убивать силовиков, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ в пятницу. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:13

2023-02-03T12:13

2023-02-03T12:13

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Симферополец задержан за призывы убивать силовиков, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ в пятницу. "Подозреваемый на странице сообщества в социальной сети "ВКонтакте" разместил публикацию, содержащую призывы к убийству представителей правоохранительных органов РФ", - говорится в релизе. Подозреваемому 50 лет, ближайшие пять лет он рискует провести не на свободе - именно такой срок заключения предполагает статья УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

https://ria.ru/20230202/ekstremizm-1849251113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, фсб, республика крым, симферополь, вконтакте