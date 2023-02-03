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Жителя Крыма задержали за призывы убивать силовиков - РИА Новости, 03.02.2023
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Жителя Крыма задержали за призывы убивать силовиков
Жителя Крыма задержали за призывы убивать силовиков - РИА Новости, 03.02.2023
Жителя Крыма задержали за призывы убивать силовиков
Симферополец задержан за призывы убивать силовиков, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ в пятницу. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:13
2023-02-03T12:13
происшествия
россия
фсб
республика крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Симферополец задержан за призывы убивать силовиков, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ в пятницу. "Подозреваемый на странице сообщества в социальной сети "ВКонтакте" разместил публикацию, содержащую призывы к убийству представителей правоохранительных органов РФ", - говорится в релизе. Подозреваемому 50 лет, ближайшие пять лет он рискует провести не на свободе - именно такой срок заключения предполагает статья УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
https://ria.ru/20230202/ekstremizm-1849251113.html
россия
республика крым
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происшествия, россия, фсб, республика крым, симферополь, вконтакте
Происшествия, Россия, ФСБ, Республика Крым, Симферополь, ВКонтакте
12:13 03.02.2023
 
Жителя Крыма задержали за призывы убивать силовиков

Симферопольца задержали за призывы убивать силовиков, ему грозит до пяти лет колонии

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Симферополец задержан за призывы убивать силовиков, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ в пятницу.
"Подозреваемый на странице сообщества в социальной сети "ВКонтакте" разместил публикацию, содержащую призывы к убийству представителей правоохранительных органов РФ", - говорится в релизе.
Подозреваемому 50 лет, ближайшие пять лет он рискует провести не на свободе - именно такой срок заключения предполагает статья УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
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ПроисшествияРоссияФСБРеспублика КрымСимферопольВКонтакте
 
 
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