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Омский губернатор поддержал идею экспедиции к западному Китаю
Омский губернатор поддержал идею экспедиции к западному Китаю - РИА Новости, 03.02.2023
Омский губернатор поддержал идею экспедиции к западному Китаю
Губернатор Омской области Александр Бурков поддержал идею экспедиции по реке Иртыш для изучения возможности судоходства между Омском и Западным Китаем,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:59
2023-02-03T08:59
2023-02-03T08:59
омская область
китай
омская область
иртыш (река)
николай рерих
александр бурков
российское географическое общество
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ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поддержал идею экспедиции по реке Иртыш для изучения возможности судоходства между Омском и Западным Китаем, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Проект предложен региональным отделением Российского географического общества и Фонда поддержки спорта "Сибирские парусные экспедиции". Правительство Омской области поможет установить международные контакты для успешной организации экспедиции. Для выполнения поставленных задач необходимо специальное экспедиционное судно с малой посадкой. Помимо основных задач, участниками экспедиции будет дана оценка состояния реки Иртыш, вопросы судоходства, экологические и природные показатели. Экспедиция рассчитана на два этапа: первый можно пройти на яхтах, а ко второму нужно подготовить судно с осадкой на ходу не более 40 сантиметров. "Экспедиция приурочена к вековому юбилею Центрально-Азиатской экспедиции выдающегося русского художника и ученого Николая Рериха. Её подготовка - серьёзный и объёмный проект", - добавили в пресс-службе правительства Омской области. В 2023 году будет организован поход двух омских парусных яхт "Сибирь" и "Стрелец" до озера Зайсан, куда впадает Чёрный Иртыш. Основной этап экспедиции с подъёмом по руслу реки до города Бурчун в КНР намечен на навигацию 2024 года. Уже ведется поиск соответствующего параметрам экспедиционного судна корабля, на приобретение которого собирается использовать грантовые средства.
https://ria.ru/20220729/uchastniki-1805752257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, омская область, иртыш (река), николай рерих, александр бурков, российское географическое общество
Омская область , Китай, Омская область, Иртыш (река), Николай Рерих, Александр Бурков, Российское географическое общество
Омский губернатор поддержал идею экспедиции к западному Китаю
Омский губернатор Бурков поддержал идею экспедиции по Иртышу к западному Китаю
ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поддержал идею экспедиции по реке Иртыш для изучения возможности судоходства между Омском и Западным Китаем, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Проект предложен региональным отделением Российского географического общества
и Фонда поддержки спорта "Сибирские парусные экспедиции". Правительство Омской области поможет установить международные контакты для успешной организации экспедиции.
"Александр Бурков провёл рабочую встречу с руководителем омского губернаторского яхт-клуба Сергеем Щербаковым, чтобы обсудить вопросы подготовки экспедиции. Цель проекта — изучение возможности судоходства и логистической связки между Омском и западным Китаем. В ходе экспедиции также проведут работы по определению экологического состояния Иртыша, другие научные исследования", - пояснили в пресс-службе.
Для выполнения поставленных задач необходимо специальное экспедиционное судно с малой посадкой. Помимо основных задач, участниками экспедиции будет дана оценка состояния реки Иртыш, вопросы судоходства, экологические и природные показатели. Экспедиция рассчитана на два этапа: первый можно пройти на яхтах, а ко второму нужно подготовить судно с осадкой на ходу не более 40 сантиметров.
"Экспедиция приурочена к вековому юбилею Центрально-Азиатской экспедиции выдающегося русского художника и ученого Николая Рериха
. Её подготовка - серьёзный и объёмный проект", - добавили в пресс-службе правительства Омской области.
В 2023 году будет организован поход двух омских парусных яхт "Сибирь" и "Стрелец" до озера Зайсан, куда впадает Чёрный Иртыш. Основной этап экспедиции с подъёмом по руслу реки до города Бурчун в КНР намечен на навигацию 2024 года. Уже ведется поиск соответствующего параметрам экспедиционного судна корабля, на приобретение которого собирается использовать грантовые средства.