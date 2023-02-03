https://ria.ru/20230203/ekspeditsiya-1849422441.html

Омский губернатор поддержал идею экспедиции к западному Китаю

Омский губернатор поддержал идею экспедиции к западному Китаю - РИА Новости, 03.02.2023

Омский губернатор поддержал идею экспедиции к западному Китаю

Губернатор Омской области Александр Бурков поддержал идею экспедиции по реке Иртыш для изучения возможности судоходства между Омском и Западным Китаем,... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:59

2023-02-03T08:59

2023-02-03T08:59

омская область

китай

омская область

иртыш (река)

николай рерих

александр бурков

российское географическое общество

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ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поддержал идею экспедиции по реке Иртыш для изучения возможности судоходства между Омском и Западным Китаем, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Проект предложен региональным отделением Российского географического общества и Фонда поддержки спорта "Сибирские парусные экспедиции". Правительство Омской области поможет установить международные контакты для успешной организации экспедиции. Для выполнения поставленных задач необходимо специальное экспедиционное судно с малой посадкой. Помимо основных задач, участниками экспедиции будет дана оценка состояния реки Иртыш, вопросы судоходства, экологические и природные показатели. Экспедиция рассчитана на два этапа: первый можно пройти на яхтах, а ко второму нужно подготовить судно с осадкой на ходу не более 40 сантиметров. "Экспедиция приурочена к вековому юбилею Центрально-Азиатской экспедиции выдающегося русского художника и ученого Николая Рериха. Её подготовка - серьёзный и объёмный проект", - добавили в пресс-службе правительства Омской области. В 2023 году будет организован поход двух омских парусных яхт "Сибирь" и "Стрелец" до озера Зайсан, куда впадает Чёрный Иртыш. Основной этап экспедиции с подъёмом по руслу реки до города Бурчун в КНР намечен на навигацию 2024 года. Уже ведется поиск соответствующего параметрам экспедиционного судна корабля, на приобретение которого собирается использовать грантовые средства.

https://ria.ru/20220729/uchastniki-1805752257.html

китай

омская область

иртыш (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, омская область, иртыш (река), николай рерих, александр бурков, российское географическое общество