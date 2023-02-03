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В Белгороде сильный снегопад привел к десяткам ДТП и большим пробкам - РИА Новости, 03.02.2023
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В Белгороде сильный снегопад привел к десяткам ДТП и большим пробкам
В Белгороде сильный снегопад привел к десяткам ДТП и большим пробкам - РИА Новости, 03.02.2023
В Белгороде сильный снегопад привел к десяткам ДТП и большим пробкам
Сильный снегопад в Белгороде привел к десяткам ДТП, свидетельствуют данные областного УГИБДД. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:37
2023-02-03T16:37
дтп
происшествия
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авто
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БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Сильный снегопад в Белгороде привел к десяткам ДТП, свидетельствуют данные областного УГИБДД. Снегопад обрушился на город в пятницу днем, на расчистке дорог работают более 50 машин спецтехники и около тысячи рабочих. По данным УГИБДД, 3 февраля в 13.00 на Харьковской улице 40-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan при перестроении не справилась с управлением и совершила столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Volkswagen с последующим выездом на встречную полосу и столкновением с автомобилями Ford и Peugeot. В результате ДТП пострадали водители Nissan и Peugeot. Авария произошла на одной из главных дорог Белгорода, в результате полностью перекрыто движение в одну сторону, власти рекомендуют водителям использовать альтернативные маршруты. Также в Белгороде произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в здание на Белгородском проспекте. На момент ДТП в салоне автобуса находились два пассажира. Никто не пострадал. Всего во время сильного снегопада на территории Белгорода было совершено около 20 автоаварий. "В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины данных происшествий... Во избежание дорожно-транспортных происшествий в неблагоприятных погодных условиях Госавтоинспекция Белгородской области рекомендует водителям строго соблюдать скоростные режимы движения, выбирать безопасную дистанцию, особенно в районе пешеходных переходов, перекрестков, в местах остановок общественного транспорта, а также при движении по загородным трассам", - добавляет ГИБДД.
https://ria.ru/20230203/dtp-1849457655.html
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дтп, происшествия, белгород, авто, белгородская область, россия, гибдд мвд рф
ДТП, Происшествия, Белгород, Авто, Белгородская область, Россия, ГИБДД МВД РФ
16:37 03.02.2023
 
В Белгороде сильный снегопад привел к десяткам ДТП и большим пробкам

В Белгороде из-за сильного снегопада произошло около 20 ДТП и возникли большие пробки

© Фото очевидцаМесто ДТП в Белгороде
Место ДТП в Белгороде
© Фото очевидца
Место ДТП в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Сильный снегопад в Белгороде привел к десяткам ДТП, свидетельствуют данные областного УГИБДД.
Снегопад обрушился на город в пятницу днем, на расчистке дорог работают более 50 машин спецтехники и около тысячи рабочих.
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По данным УГИБДД, 3 февраля в 13.00 на Харьковской улице 40-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan при перестроении не справилась с управлением и совершила столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Volkswagen с последующим выездом на встречную полосу и столкновением с автомобилями Ford и Peugeot. В результате ДТП пострадали водители Nissan и Peugeot. Авария произошла на одной из главных дорог Белгорода, в результате полностью перекрыто движение в одну сторону, власти рекомендуют водителям использовать альтернативные маршруты.
Также в Белгороде произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в здание на Белгородском проспекте. На момент ДТП в салоне автобуса находились два пассажира. Никто не пострадал.
Всего во время сильного снегопада на территории Белгорода было совершено около 20 автоаварий.
"В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины данных происшествий... Во избежание дорожно-транспортных происшествий в неблагоприятных погодных условиях Госавтоинспекция Белгородской области рекомендует водителям строго соблюдать скоростные режимы движения, выбирать безопасную дистанцию, особенно в районе пешеходных переходов, перекрестков, в местах остановок общественного транспорта, а также при движении по загородным трассам", - добавляет ГИБДД.
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