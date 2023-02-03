https://ria.ru/20230203/donetsk-1849599534.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 03.02.2023
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 16.30 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:26
2023-02-03T17:26
2023-02-03T17:26
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488335_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fec2628aaf8a6905890e4de768d6c426.jpg
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.30 - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 17.00 ведомство зафиксировало обстрел поселка Пантелеймоновка. По нему выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230203/golmovskiy-1849559224.html
https://ria.ru/20230203/obstrel-1849523636.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488335_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_416e7b9ea9b03370796c0bb53ef5971b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка