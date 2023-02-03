https://ria.ru/20230203/donetsk-1849599534.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 03.02.2023

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 16.30 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:26

2023-02-03T17:26

2023-02-03T17:26

донецк

кировский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.30 - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 17.00 ведомство зафиксировало обстрел поселка Пантелеймоновка. По нему выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230203/golmovskiy-1849559224.html

https://ria.ru/20230203/obstrel-1849523636.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия