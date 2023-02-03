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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 03.02.2023
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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 03.02.2023
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 16.30 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:26
2023-02-03T17:26
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.30 - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 17.00 ведомство зафиксировало обстрел поселка Пантелеймоновка. По нему выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230203/golmovskiy-1849559224.html
https://ria.ru/20230203/obstrel-1849523636.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
17:26 03.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.30 - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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Кроме того, в 17.00 ведомство зафиксировало обстрел поселка Пантелеймоновка. По нему выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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