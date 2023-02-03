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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 03.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/donetsk-1849415357.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 03.02.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска в 2.30 (совпадает с мск) выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщило... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T07:46
2023-02-03T07:46
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в 2.30 (совпадает с мск) выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, в 1.20 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20230128/donetsk-1848112818.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика
07:46 03.02.2023
 
Украинские войска нанесли удар по Донецку

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 15 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСпасатель в Донецке
Спасатель в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Спасатель в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в 2.30 (совпадает с мск) выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.30 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, в 1.20 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 17:13В России
Мэр Донецка сообщил о повреждении горного лицея в результате обстрела
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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