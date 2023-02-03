https://ria.ru/20230203/donetsk-1849415357.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 03.02.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска в 2.30 (совпадает с мск) выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщило... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T07:46
2023-02-03T07:46
2023-02-03T07:46
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в 2.30 (совпадает с мск) выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, в 1.20 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20230128/donetsk-1848112818.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика
Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 15 ракет из РСЗО