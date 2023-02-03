https://ria.ru/20230203/donetsk-1849415357.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 03.02.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска в 2.30 (совпадает с мск) выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщило... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T07:46

2023-02-03T07:46

2023-02-03T07:46

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в 2.30 (совпадает с мск) выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, в 1.20 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20230128/donetsk-1848112818.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика