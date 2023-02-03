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Депутата из архангельского Котласа заподозрили в дискредитации армии - РИА Новости, 03.02.2023
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Депутата из архангельского Котласа заподозрили в дискредитации армии
Депутата из архангельского Котласа заподозрили в дискредитации армии - РИА Новости, 03.02.2023
Депутата из архангельского Котласа заподозрили в дискредитации армии
Следователи в Архангельской области возбудили в отношении 45-летнего жителя Котласского района дело о дискредитации Вооруженных сил России. По данным источника... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:29
2023-02-03T13:29
происшествия
россия
котлас
архангельская область
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили в отношении 45-летнего жителя Котласского района дело о дискредитации Вооруженных сил России. По данным источника РИА Новости, речь идет о депутате местного совета Анатолии Арсееве. "Следствием установлено, что подозреваемый… с июля по сентябрь 2022 года в одной из социальных сетей разместил комментарии, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории России", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ. Отмечается, что мужчина уже привлекался к административной ответственности "за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". В настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели, производится сбор доказательств, проведены обыски. В ведомстве не называют фамилию подозреваемого, однако как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, речь идет о депутате местного совета Арсееве. Ранее сообщалось, что его оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ.
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происшествия, россия, котлас, архангельская область, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Котлас, Архангельская область, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
13:29 03.02.2023
 
Депутата из архангельского Котласа заподозрили в дискредитации армии

Следователи возбудили против депутата из Котласа дело о дискредитации Вооруженных сил

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили в отношении 45-летнего жителя Котласского района дело о дискредитации Вооруженных сил России. По данным источника РИА Новости, речь идет о депутате местного совета Анатолии Арсееве.
"Следствием установлено, что подозреваемый… с июля по сентябрь 2022 года в одной из социальных сетей разместил комментарии, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории России", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ. Отмечается, что мужчина уже привлекался к административной ответственности "за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".
В настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели, производится сбор доказательств, проведены обыски.
В ведомстве не называют фамилию подозреваемого, однако как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, речь идет о депутате местного совета Арсееве. Ранее сообщалось, что его оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ.
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ПроисшествияРоссияКотласАрхангельская областьВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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