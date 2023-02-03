https://ria.ru/20230203/diskreditatsiya-1849503406.html

Депутата из архангельского Котласа заподозрили в дискредитации армии

Депутата из архангельского Котласа заподозрили в дискредитации армии - РИА Новости, 03.02.2023

Депутата из архангельского Котласа заподозрили в дискредитации армии

Следователи в Архангельской области возбудили в отношении 45-летнего жителя Котласского района дело о дискредитации Вооруженных сил России. По данным источника... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:29

2023-02-03T13:29

2023-02-03T13:29

происшествия

россия

котлас

архангельская область

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили в отношении 45-летнего жителя Котласского района дело о дискредитации Вооруженных сил России. По данным источника РИА Новости, речь идет о депутате местного совета Анатолии Арсееве. "Следствием установлено, что подозреваемый… с июля по сентябрь 2022 года в одной из социальных сетей разместил комментарии, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории России", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ. Отмечается, что мужчина уже привлекался к административной ответственности "за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". В настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели, производится сбор доказательств, проведены обыски. В ведомстве не называют фамилию подозреваемого, однако как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, речь идет о депутате местного совета Арсееве. Ранее сообщалось, что его оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ.

https://ria.ru/20230126/shtraf-1847497640.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, котлас, архангельская область, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)