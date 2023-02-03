https://ria.ru/20230203/diplomatiya-1849453272.html
Глава МИД Палестины получил от Лаврова приглашение посетить Россию
Глава МИД Палестины получил от Лаврова приглашение посетить Россию - РИА Новости, 03.02.2023
Глава МИД Палестины получил от Лаврова приглашение посетить Россию
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил в интервью РИА Новости, что получил от своего российского коллеги Сергея Лаврова приглашение посетить Россию,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:13
2023-02-03T11:13
2023-02-03T11:13
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рияд аль-малики
сергей лавров
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РАМАЛЛАХ, 3 фев - РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил в интервью РИА Новости, что получил от своего российского коллеги Сергея Лаврова приглашение посетить Россию, надеется совершить визит в течение двух месяцев."Министр (иностранных дел России - ред.) Сергей Лавров во время телефонного разговора пригласил меня в Москву", - сказал глава МИД Палестины.Палестинский министр отметил, что ему всегда приятно встречаться с Лавровым, обмениваться мнениями и обсуждать двусторонние, региональные, а также международные вопросы."Посмотрим, когда это (визит – ред.) случится. Да, я обдумываю визит в Москву, чтобы встретиться с моим коллегой Сергеем Лавровым, возможно, в ближайшие два месяца", - добавил Рияд аль-Малики.
https://ria.ru/20230129/konflikt-1848258893.html
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РИА Новости
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Глава МИД Палестины получил от Лаврова приглашение посетить Россию
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики получил от Лаврова приглашение посетить Россию