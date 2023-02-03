https://ria.ru/20230203/diplomatiya-1849453272.html

Глава МИД Палестины получил от Лаврова приглашение посетить Россию

Глава МИД Палестины получил от Лаврова приглашение посетить Россию - РИА Новости, 03.02.2023

Глава МИД Палестины получил от Лаврова приглашение посетить Россию

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил в интервью РИА Новости, что получил от своего российского коллеги Сергея Лаврова приглашение посетить Россию,... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:13

2023-02-03T11:13

2023-02-03T11:13

палестина

россия

москва

рияд аль-малики

сергей лавров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731191084_0:0:3297:1856_1920x0_80_0_0_210ac247f035035145b05d8591daafa6.jpg

РАМАЛЛАХ, 3 фев - РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил в интервью РИА Новости, что получил от своего российского коллеги Сергея Лаврова приглашение посетить Россию, надеется совершить визит в течение двух месяцев."Министр (иностранных дел России - ред.) Сергей Лавров во время телефонного разговора пригласил меня в Москву", - сказал глава МИД Палестины.Палестинский министр отметил, что ему всегда приятно встречаться с Лавровым, обмениваться мнениями и обсуждать двусторонние, региональные, а также международные вопросы."Посмотрим, когда это (визит – ред.) случится. Да, я обдумываю визит в Москву, чтобы встретиться с моим коллегой Сергеем Лавровым, возможно, в ближайшие два месяца", - добавил Рияд аль-Малики.

https://ria.ru/20230129/konflikt-1848258893.html

https://ria.ru/20230131/dialog-1848677926.html

палестина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

палестина, россия, москва, рияд аль-малики, сергей лавров, в мире