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Danone невыгодно терять российский рынок, считает эксперт - РИА Новости, 03.02.2023
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Danone невыгодно терять российский рынок, считает эксперт
Danone невыгодно терять российский рынок, считает эксперт - РИА Новости, 03.02.2023
Danone невыгодно терять российский рынок, считает эксперт
Danone невыгодно терять позицию на рынке молочных продуктов РФ, поэтому возможная схема по передаче контроля над активами в России напоминает действия других... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:54
2023-02-03T14:54
экономика
россия
сша
danone
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Danone невыгодно терять позицию на рынке молочных продуктов РФ, поэтому возможная схема по передаче контроля над активами в России напоминает действия других иностранных компаний, работающих в пищевой сфере РФ - она оставляет возможность вернуться при улучшении внешнеполитической ситуации, поделился мнением с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Французская компания Danone сообщила в середине октября 2022 года, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно. Условия, на которых компания готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России и над отечественными марками - опцион обратного выкупа, сохранение до 25% в бизнесе и места в совете директоров, написало ранее в пятницу издание "Коммерсантъ". "Danone явно не выгодно терять позиции на российском рынке молочных продуктов: уйдя с него, она может и не вернуться", - считает Хазанов. В принципе Danone может продать свой бизнес в России - полностью или частично, показав тем самым лояльность властям Европейского Союза и США, говорит Хазанов, замечая также, что компанию в России "нисколько не ущемляют в правах и не вводят против нее санкции в ответ на действия правительств западных государств". Что касается "ухода" из России, продолжил эксперт, то возможная схема напоминает действия и других иностранных компаний, работающих в пищевой сфере: они обычно передают свои российские предприятия их менеджменту или отечественным инвесторам, прописывая возможность выкупа при более благоприятной для них внешнеполитической ситуации, так как прекрасно понимают, "что их место может быть быстро занято другими игроками".
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экономика, россия, сша, danone, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Danone, Евросоюз, Санкции в отношении России
14:54 03.02.2023
 
Danone невыгодно терять российский рынок, считает эксперт

Эксперт Хазанов: Danone невыгодно терять рынок, она вернется при смене геополитики

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре
Сотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Danone невыгодно терять позицию на рынке молочных продуктов РФ, поэтому возможная схема по передаче контроля над активами в России напоминает действия других иностранных компаний, работающих в пищевой сфере РФ - она оставляет возможность вернуться при улучшении внешнеполитической ситуации, поделился мнением с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
Французская компания Danone сообщила в середине октября 2022 года, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно. Условия, на которых компания готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России и над отечественными марками - опцион обратного выкупа, сохранение до 25% в бизнесе и места в совете директоров, написало ранее в пятницу издание "Коммерсантъ".
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"Danone явно не выгодно терять позиции на российском рынке молочных продуктов: уйдя с него, она может и не вернуться", - считает Хазанов.
В принципе Danone может продать свой бизнес в России - полностью или частично, показав тем самым лояльность властям Европейского Союза и США, говорит Хазанов, замечая также, что компанию в России "нисколько не ущемляют в правах и не вводят против нее санкции в ответ на действия правительств западных государств".
Что касается "ухода" из России, продолжил эксперт, то возможная схема напоминает действия и других иностранных компаний, работающих в пищевой сфере: они обычно передают свои российские предприятия их менеджменту или отечественным инвесторам, прописывая возможность выкупа при более благоприятной для них внешнеполитической ситуации, так как прекрасно понимают, "что их место может быть быстро занято другими игроками".
 
ЭкономикаРоссияСШАDanoneЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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