https://ria.ru/20230203/buksir-1849420406.html

Росморречфлот опроверг информацию о ЧП с буксиром в Приморье

Росморречфлот опроверг информацию о ЧП с буксиром в Приморье - РИА Новости, 03.02.2023

Росморречфлот опроверг информацию о ЧП с буксиром в Приморье

Информация о ЧП с буксиром "Нефтегаз-55" близ поселка Дунай в Приморье не соответствует действительности, буксир после выполнения работ следует в порт приписки, РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:41

2023-02-03T08:41

2023-02-03T08:41

происшествия

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

морская спасательная служба

приморский край

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Информация о ЧП с буксиром "Нефтегаз-55" близ поселка Дунай в Приморье не соответствует действительности, буксир после выполнения работ следует в порт приписки, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. "Информация о ЧП в районе поселка Дунай не соответствует действительности, никакого ЧП не было, в районе прибрежной полосы работала группа судов, а том числе суда Морской спасательной службы, они проводили хозяйственные работы, и видимо, местные жители, которые сняли это на телефон, приняли это за ЧП. После окончания работ суда в полной исправности следуют в район порта приписки. В частности, судно "Нефтегаз-55" идет во Владивосток", - сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Ранее в соцсетях появились сообщения о посадке буксира на мель при использовании судна в качестве ледокола на пути следования плашкоута между материком и соседним островом Путятина. В приморском филиале морспасслужбы РИА Новости заявили, что судно, принадлежащее ведомству, на мели не сидит и движется. Для выяснения подробностей на место выехала пресс-секретарь администрации Фокино. Она не смогла дать однозначно оценки ситуации. Очевидцы тоже не дали однозначного ответа.

https://ria.ru/20230104/gruzooborot-1843059411.html

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), морская спасательная служба, приморский край