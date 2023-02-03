https://ria.ru/20230203/buksir-1849420406.html
Росморречфлот опроверг информацию о ЧП с буксиром в Приморье
Росморречфлот опроверг информацию о ЧП с буксиром в Приморье - РИА Новости, 03.02.2023
Росморречфлот опроверг информацию о ЧП с буксиром в Приморье
Информация о ЧП с буксиром "Нефтегаз-55" близ поселка Дунай в Приморье не соответствует действительности, буксир после выполнения работ следует в порт приписки, РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:41
2023-02-03T08:41
2023-02-03T08:41
происшествия
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
морская спасательная служба
приморский край
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Информация о ЧП с буксиром "Нефтегаз-55" близ поселка Дунай в Приморье не соответствует действительности, буксир после выполнения работ следует в порт приписки, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. "Информация о ЧП в районе поселка Дунай не соответствует действительности, никакого ЧП не было, в районе прибрежной полосы работала группа судов, а том числе суда Морской спасательной службы, они проводили хозяйственные работы, и видимо, местные жители, которые сняли это на телефон, приняли это за ЧП. После окончания работ суда в полной исправности следуют в район порта приписки. В частности, судно "Нефтегаз-55" идет во Владивосток", - сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Ранее в соцсетях появились сообщения о посадке буксира на мель при использовании судна в качестве ледокола на пути следования плашкоута между материком и соседним островом Путятина. В приморском филиале морспасслужбы РИА Новости заявили, что судно, принадлежащее ведомству, на мели не сидит и движется. Для выяснения подробностей на место выехала пресс-секретарь администрации Фокино. Она не смогла дать однозначно оценки ситуации. Очевидцы тоже не дали однозначного ответа.
https://ria.ru/20230104/gruzooborot-1843059411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), морская спасательная служба, приморский край
Происшествия, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Морская спасательная служба, Приморский край
Росморречфлот опроверг информацию о ЧП с буксиром в Приморье
Росморречфлот: информация о ЧП с буксиром в Приморье не соответствует действительности