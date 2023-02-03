https://ria.ru/20230203/bomboubezhische-1849644613.html

Глава Еврокомиссии рассказала, как укрылась в бомбоубежище в Киеве

Глава Еврокомиссии рассказала, как укрылась в бомбоубежище в Киеве - РИА Новости, 03.02.2023

Глава Еврокомиссии рассказала, как укрылась в бомбоубежище в Киеве

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС-Украина, который прошел в пятницу в Киеве, рассказала о визите в почтовое отделение и спуске в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:39

2023-02-03T19:39

2023-02-03T19:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830542815_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_71db740fc8a4f1e6a0619d9a2d13f3dc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС-Украина, который прошел в пятницу в Киеве, рассказала о визите в почтовое отделение и спуске в бомбоубежище из-за "авианалета". Саммит ЕС-Украина прошел в Киеве в пятницу. Лидеры европейских институтов по итогам встречи обещали Украине продолжение поддержки, введение дальнейших санкций против России, работу над "механизмом преследования за преступление агрессии" и изучение использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом в отношении перспектив быстрого вступления Украины в ЕС лидеры Евросоюза были сдержаны и подчеркнули, что никаких жестких временных рамок такого процесса нет, а Украина еще должна провести реформы. Выступая на итоговой пресс-конференции, глава ЕК рассказала, что "в пятницу утром посетила вместе с премьером Украины почтовое отделение в районе площади Майдан, где обнаружила много людей, которые пришли заменить свои старые электрические лампочки на современные LED-лампы, пожертвованные Украине Евросоюзом". Фон дер Ляйен пояснила, что посчитала визит на Майдан и на почту символичным. "Поскольку после этого короткого визита был авианалет, и мне пришлось укрыться в убежище… Это показывает реальность ежедневной войны", - отметила она. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230131/bomboubezhische-1848814817.html

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849335844.html

украина

россия

киев

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, киев, европа, вооруженные силы рф