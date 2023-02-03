Рейтинг@Mail.ru
Глава Еврокомиссии рассказала, как укрылась в бомбоубежище в Киеве - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/bomboubezhische-1849644613.html
Глава Еврокомиссии рассказала, как укрылась в бомбоубежище в Киеве
Глава Еврокомиссии рассказала, как укрылась в бомбоубежище в Киеве - РИА Новости, 03.02.2023
Глава Еврокомиссии рассказала, как укрылась в бомбоубежище в Киеве
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС-Украина, который прошел в пятницу в Киеве, рассказала о визите в почтовое отделение и спуске в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:39
2023-02-03T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830542815_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_71db740fc8a4f1e6a0619d9a2d13f3dc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС-Украина, который прошел в пятницу в Киеве, рассказала о визите в почтовое отделение и спуске в бомбоубежище из-за "авианалета". Саммит ЕС-Украина прошел в Киеве в пятницу. Лидеры европейских институтов по итогам встречи обещали Украине продолжение поддержки, введение дальнейших санкций против России, работу над "механизмом преследования за преступление агрессии" и изучение использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом в отношении перспектив быстрого вступления Украины в ЕС лидеры Евросоюза были сдержаны и подчеркнули, что никаких жестких временных рамок такого процесса нет, а Украина еще должна провести реформы. Выступая на итоговой пресс-конференции, глава ЕК рассказала, что "в пятницу утром посетила вместе с премьером Украины почтовое отделение в районе площади Майдан, где обнаружила много людей, которые пришли заменить свои старые электрические лампочки на современные LED-лампы, пожертвованные Украине Евросоюзом". Фон дер Ляйен пояснила, что посчитала визит на Майдан и на почту символичным. "Поскольку после этого короткого визита был авианалет, и мне пришлось укрыться в убежище… Это показывает реальность ежедневной войны", - отметила она. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230131/bomboubezhische-1848814817.html
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849335844.html
украина
россия
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830542815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77cd5516dfad94d540fde0070f7823bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, киев, европа, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Киев, Европа, Вооруженные силы РФ
19:39 03.02.2023
 
Глава Еврокомиссии рассказала, как укрылась в бомбоубежище в Киеве

Глава ЕК фон дер Ляйен рассказала, как укрылась в бомбоубежище Киева после визита на почту

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС-Украина, который прошел в пятницу в Киеве, рассказала о визите в почтовое отделение и спуске в бомбоубежище из-за "авианалета".
Саммит ЕС-Украина прошел в Киеве в пятницу. Лидеры европейских институтов по итогам встречи обещали Украине продолжение поддержки, введение дальнейших санкций против России, работу над "механизмом преследования за преступление агрессии" и изучение использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом в отношении перспектив быстрого вступления Украины в ЕС лидеры Евросоюза были сдержаны и подчеркнули, что никаких жестких временных рамок такого процесса нет, а Украина еще должна провести реформы.
Вход в укрытие в Николаеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 22:18
На Украине предложили оборудовать секретные бомбоубежища для депутатов
Выступая на итоговой пресс-конференции, глава ЕК рассказала, что "в пятницу утром посетила вместе с премьером Украины почтовое отделение в районе площади Майдан, где обнаружила много людей, которые пришли заменить свои старые электрические лампочки на современные LED-лампы, пожертвованные Украине Евросоюзом".
Фон дер Ляйен пояснила, что посчитала визит на Майдан и на почту символичным. "Поскольку после этого короткого визита был авианалет, и мне пришлось укрыться в убежище… Это показывает реальность ежедневной войны", - отметила она.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 18:01
"Это катастрофа". Зеленскому сообщили о взрыве ситуации на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзКиевЕвропаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала