Глава Еврокомиссии рассказала, как укрылась в бомбоубежище в Киеве
Глава ЕК фон дер Ляйен рассказала, как укрылась в бомбоубежище Киева после визита на почту
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© Sputnik / Родион Прока
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС-Украина, который прошел в пятницу в Киеве, рассказала о визите в почтовое отделение и спуске в бомбоубежище из-за "авианалета".
Саммит ЕС-Украина прошел в Киеве в пятницу. Лидеры европейских институтов по итогам встречи обещали Украине продолжение поддержки, введение дальнейших санкций против России, работу над "механизмом преследования за преступление агрессии" и изучение использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом в отношении перспектив быстрого вступления Украины в ЕС лидеры Евросоюза были сдержаны и подчеркнули, что никаких жестких временных рамок такого процесса нет, а Украина еще должна провести реформы.
Выступая на итоговой пресс-конференции, глава ЕК рассказала, что "в пятницу утром посетила вместе с премьером Украины почтовое отделение в районе площади Майдан, где обнаружила много людей, которые пришли заменить свои старые электрические лампочки на современные LED-лампы, пожертвованные Украине Евросоюзом".
Фон дер Ляйен пояснила, что посчитала визит на Майдан и на почту символичным. "Поскольку после этого короткого визита был авианалет, и мне пришлось укрыться в убежище… Это показывает реальность ежедневной войны", - отметила она.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".