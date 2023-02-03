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Бердымухамедов снял с должности главу Верховного суда - РИА Новости, 03.02.2023
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Бердымухамедов снял с должности главу Верховного суда
Бердымухамедов снял с должности главу Верховного суда - РИА Новости, 03.02.2023
Бердымухамедов снял с должности главу Верховного суда
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов освободил от занимаемых должностей председателя Верховного суда Гуванчмырата Уссанепесова и министра национальной... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:33
2023-02-03T20:02
туркмения
в мире
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 3 фев - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов освободил от занимаемых должностей председателя Верховного суда Гуванчмырата Уссанепесова и министра национальной безопасности, полковника Гурбанмырата Аннаева в связи с переходом на другую работу, сообщает в пятницу Туркменское телевидение.Соответствующие указы глава государства подписал на заседании Государственного совета безопасности Туркменистана, посвященного итогам работы "силовых" ведомств за 2022 год.Новым председателем Верховного суда Туркменистана назначен Бегенч Ходжамгулыев, до этого занимавший пост председателя Ашхабадского городского суда. Указом президента, министерство национальной безопасности Туркменистана возглавил полковник Назар Атагараев, ранее работавший в должности председателя Государственной миграционной службы.Глава государства также назначил полковника Батыра Волсахатова председателем Государственной миграционной службы Туркменистана.В ходе заседания туркменского Совбеза, двое заместителей главы Верховного суда были освобождены от занимаемых должностей с формулировкой "в связи с переходом на другую работу".Гуванчмырат Уссанепесов возглавлял Верховный суд страны с 2021 года, а Гурбанмырат Аннаев руководил министерством нацбезопасности с 2020 года.
https://ria.ru/20230130/volodin-1848323943.html
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туркмения, в мире, сердар бердымухамедов
Туркмения, В мире, Сердар Бердымухамедов
19:33 03.02.2023 (обновлено: 20:02 03.02.2023)
 
Бердымухамедов снял с должности главу Верховного суда

Глава Туркмении Бердымухамедов снял с должности главу ВС и министра нацбезопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 3 фев - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов освободил от занимаемых должностей председателя Верховного суда Гуванчмырата Уссанепесова и министра национальной безопасности, полковника Гурбанмырата Аннаева в связи с переходом на другую работу, сообщает в пятницу Туркменское телевидение.
Соответствующие указы глава государства подписал на заседании Государственного совета безопасности Туркменистана, посвященного итогам работы "силовых" ведомств за 2022 год.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 10:12
Володин обсудил с Бердымухамедовым форматы возможного сотрудничества
Новым председателем Верховного суда Туркменистана назначен Бегенч Ходжамгулыев, до этого занимавший пост председателя Ашхабадского городского суда. Указом президента, министерство национальной безопасности Туркменистана возглавил полковник Назар Атагараев, ранее работавший в должности председателя Государственной миграционной службы.
Глава государства также назначил полковника Батыра Волсахатова председателем Государственной миграционной службы Туркменистана.
В ходе заседания туркменского Совбеза, двое заместителей главы Верховного суда были освобождены от занимаемых должностей с формулировкой "в связи с переходом на другую работу".
Гуванчмырат Уссанепесов возглавлял Верховный суд страны с 2021 года, а Гурбанмырат Аннаев руководил министерством нацбезопасности с 2020 года.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. 20 января 2023 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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