https://ria.ru/20230203/berdymukhamedov-1849643263.html

Бердымухамедов снял с должности главу Верховного суда

Бердымухамедов снял с должности главу Верховного суда - РИА Новости, 03.02.2023

Бердымухамедов снял с должности главу Верховного суда

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов освободил от занимаемых должностей председателя Верховного суда Гуванчмырата Уссанепесова и министра национальной... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:33

2023-02-03T19:33

2023-02-03T20:02

туркмения

в мире

сердар бердымухамедов

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АШХАБАД, 3 фев - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов освободил от занимаемых должностей председателя Верховного суда Гуванчмырата Уссанепесова и министра национальной безопасности, полковника Гурбанмырата Аннаева в связи с переходом на другую работу, сообщает в пятницу Туркменское телевидение.Соответствующие указы глава государства подписал на заседании Государственного совета безопасности Туркменистана, посвященного итогам работы "силовых" ведомств за 2022 год.Новым председателем Верховного суда Туркменистана назначен Бегенч Ходжамгулыев, до этого занимавший пост председателя Ашхабадского городского суда. Указом президента, министерство национальной безопасности Туркменистана возглавил полковник Назар Атагараев, ранее работавший в должности председателя Государственной миграционной службы.Глава государства также назначил полковника Батыра Волсахатова председателем Государственной миграционной службы Туркменистана.В ходе заседания туркменского Совбеза, двое заместителей главы Верховного суда были освобождены от занимаемых должностей с формулировкой "в связи с переходом на другую работу".Гуванчмырат Уссанепесов возглавлял Верховный суд страны с 2021 года, а Гурбанмырат Аннаев руководил министерством нацбезопасности с 2020 года.

https://ria.ru/20230130/volodin-1848323943.html

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туркмения, в мире, сердар бердымухамедов