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Блогеру Белоцерковской* попросили дать девять лет за фейки об армии - РИА Новости, 03.02.2023
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Блогеру Белоцерковской* попросили дать девять лет за фейки об армии
Блогеру Белоцерковской* попросили дать девять лет за фейки об армии - РИА Новости, 03.02.2023
Блогеру Белоцерковской* попросили дать девять лет за фейки об армии
Прокурор попросила заочно приговорить к девяти годам колонии блогера Веронику Белоцерковскую* за распространение фейков о вооруженных силах, сообщил... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:04
2023-02-03T16:58
происшествия
общество
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Прокурор попросила заочно приговорить к девяти годам колонии блогера Веронику Белоцерковскую* за распространение фейков о вооруженных силах, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Дополнительно для Белоцерковской* запрошен запрет пять лет администрировать интернет-ресурсы после освобождения. По оценке прокурора, у подсудимой был доступ к достоверным источникам информации, в том числе о целях специальной военной операции, и она должна была знать, что российские военные не нападали на мирных жителей Украины, а все утверждения об обратном — ложь."Нет сомнений, что подсудимая знала официальную информацию Министерства обороны о непричастности российских военных к событиям в Буче. &lt;...&gt; Тем не менее она умышленно публично распространяла заведомо ложные данные по мотивам политической ненависти, чтобы повлечь нарастание социальной напряженности", — отметила Ибрагимова.Во время заседания суд исследовал личность обвиняемой и установил, что на учете у нарколога она не состояла, жалоб от соседей участковый не получал. От следствия она скрылась. При этом Интерпол, сказано в материалах дела, не стал включать ее в список разыскиваемых, отнеся статью к политической.Дело слушается заочно, обвиняемая объявлена в международный розыск. Представляющая ее интересы по назначению защитница заявила о несогласии с позицией гособвинения.Как полагает следствие, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации.Блогер находится за границей и заочно арестована в России. В рамках дела также арестовали ее имущество на общую сумму 153 миллиона рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230201/nevzorov-1848888682.html
https://ria.ru/20221219/genprokuratura-1839628566.html
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происшествия, общество
Происшествия, Общество
16:04 03.02.2023 (обновлено: 16:58 03.02.2023)
 
Блогеру Белоцерковской* попросили дать девять лет за фейки об армии

Прокуратура потребовала приговорить блогера Белоцерковскую к девяти годам колонии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкВероника Белоцерковская*
Вероника Белоцерковская* - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вероника Белоцерковская*. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Прокурор попросила заочно приговорить к девяти годам колонии блогера Веронику Белоцерковскую* за распространение фейков о вооруженных силах, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу признать ее виновной по статье 207.3 и назначить наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии общего режима", — сказала гособвинитель Гульчехра Ибрагимова.
Дополнительно для Белоцерковской* запрошен запрет пять лет администрировать интернет-ресурсы после освобождения.
По оценке прокурора, у подсудимой был доступ к достоверным источникам информации, в том числе о целях специальной военной операции, и она должна была знать, что российские военные не нападали на мирных жителей Украины, а все утверждения об обратном — ложь.
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"Нет сомнений, что подсудимая знала официальную информацию Министерства обороны о непричастности российских военных к событиям в Буче. <...> Тем не менее она умышленно публично распространяла заведомо ложные данные по мотивам политической ненависти, чтобы повлечь нарастание социальной напряженности", — отметила Ибрагимова.
Во время заседания суд исследовал личность обвиняемой и установил, что на учете у нарколога она не состояла, жалоб от соседей участковый не получал. От следствия она скрылась. При этом Интерпол, сказано в материалах дела, не стал включать ее в список разыскиваемых, отнеся статью к политической.
Дело слушается заочно, обвиняемая объявлена в международный розыск. Представляющая ее интересы по назначению защитница заявила о несогласии с позицией гособвинения.
Как полагает следствие, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации.
Блогер находится за границей и заочно арестована в России. В рамках дела также арестовали ее имущество на общую сумму 153 миллиона рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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