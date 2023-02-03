https://ria.ru/20230203/belotserkovskaya-1849570944.html

Блогеру Белоцерковской* попросили дать девять лет за фейки об армии

Блогеру Белоцерковской* попросили дать девять лет за фейки об армии - РИА Новости, 03.02.2023

Блогеру Белоцерковской* попросили дать девять лет за фейки об армии

Прокурор попросила заочно приговорить к девяти годам колонии блогера Веронику Белоцерковскую* за распространение фейков о вооруженных силах, сообщил... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:04

2023-02-03T16:04

2023-02-03T16:58

происшествия

общество

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Прокурор попросила заочно приговорить к девяти годам колонии блогера Веронику Белоцерковскую* за распространение фейков о вооруженных силах, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Дополнительно для Белоцерковской* запрошен запрет пять лет администрировать интернет-ресурсы после освобождения. По оценке прокурора, у подсудимой был доступ к достоверным источникам информации, в том числе о целях специальной военной операции, и она должна была знать, что российские военные не нападали на мирных жителей Украины, а все утверждения об обратном — ложь."Нет сомнений, что подсудимая знала официальную информацию Министерства обороны о непричастности российских военных к событиям в Буче. <...> Тем не менее она умышленно публично распространяла заведомо ложные данные по мотивам политической ненависти, чтобы повлечь нарастание социальной напряженности", — отметила Ибрагимова.Во время заседания суд исследовал личность обвиняемой и установил, что на учете у нарколога она не состояла, жалоб от соседей участковый не получал. От следствия она скрылась. При этом Интерпол, сказано в материалах дела, не стал включать ее в список разыскиваемых, отнеся статью к политической.Дело слушается заочно, обвиняемая объявлена в международный розыск. Представляющая ее интересы по назначению защитница заявила о несогласии с позицией гособвинения.Как полагает следствие, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации.Блогер находится за границей и заочно арестована в России. В рамках дела также арестовали ее имущество на общую сумму 153 миллиона рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230201/nevzorov-1848888682.html

https://ria.ru/20221219/genprokuratura-1839628566.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, общество