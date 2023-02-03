https://ria.ru/20230203/bankomat-1849532065.html

Сбербанк установил банкоматы в Симферополе

Сбербанк установил банкоматы в Симферополе - РИА Новости, 03.02.2023

Сбербанк установил банкоматы в Симферополе

Сбербанк установил первые стационарные банкоматы в Симферополе, до конца марта установит их еще в ряде торговых центров Крыма, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:40

2023-02-03T14:40

2023-02-03T14:40

симферополь

севастополь

ялта

сбер

сбербанк россии

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Сбербанк установил первые стационарные банкоматы в Симферополе, до конца марта установит их еще в ряде торговых центров Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации. "Сегодня в Симферополе установлены первые стационарные банкоматы "Сбера" на партнерских площадках - в супермаркете местной сети ПУД (ул. Гагарина, д.3), в ТРК "Центрум" (ул. Севастопольская, 62), в ТЦ "Гагаринский" (Набережная 75, литер 3), а также в магазине "Яблоко" (ул. Кечкеметская, д.1)" - сказано в сообщении. Отмечается, что настройка и работа устройства будет налажена в течение недели. "До конца марта в ряде других торговых центров Крыма, а также во многих супермаркетах сети ПУД в Симферополе, Севастополе и Ялте заработают банкоматы Сбербанка", - пообещали в кредитной организации. Сбербанк в январе объявил, что начинает работу в Крыму: первые банкоматы уже установлены, первые офисы откроются в первом полугодии, а в течение года на полуострове будут развернуты все необходимые услуги и сервисы Сбербанка. Позже банк сообщил, что разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма, при этом в Симферополе, Севастополе и Ялте устройства расположили в мобильных офисах, то есть внутри автомобилей, а в Оползневом был установлен стационарный банкомат.

https://ria.ru/20220615/vtb-1795342999.html

симферополь

севастополь

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

симферополь, севастополь, ялта, сбер, сбербанк россии, экономика