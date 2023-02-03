https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849615372.html

Зеленский заявил, что украинские войска не будут сдавать Артемовск

Зеленский заявил, что украинские войска не будут сдавать Артемовск - РИА Новости, 03.02.2023

Зеленский заявил, что украинские войска не будут сдавать Артемовск

Украинские военные не сдадут Артемовск, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:08

2023-02-03T18:08

2023-02-03T20:40

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

россия

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские военные не сдадут Артемовск, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в Артемовске. При этом он заявил, что Киев "платит высочайшую цену" за удержание города.Как ранее сообщило издание The Economist, в украинском командовании есть мнение, что город не стоит тяжелых потерь, которые неизбежны при его обороне. СМИ также утверждали, что США посоветовали Киеву вывести оттуда силы, чтобы начать подготовку к наступлению на юге.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска, сейчас они закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848684489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, артемовск, россия, владимир зеленский, украина