18:08 03.02.2023 (обновлено: 20:40 03.02.2023)
Зеленский заявил, что украинские войска не будут сдавать Артемовск
Президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Артемовск
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские военные не сдадут Артемовск, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве.
"Сдавать Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", — сказал он.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в Артемовске. При этом он заявил, что Киев "платит высочайшую цену" за удержание города.
Как ранее сообщило издание The Economist, в украинском командовании есть мнение, что город не стоит тяжелых потерь, которые неизбежны при его обороне. СМИ также утверждали, что США посоветовали Киеву вывести оттуда силы, чтобы начать подготовку к наступлению на юге.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска, сейчас они закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.