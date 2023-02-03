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Зеленский заявил, что украинские войска не будут сдавать Артемовск - РИА Новости, 03.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849615372.html
Зеленский заявил, что украинские войска не будут сдавать Артемовск
Зеленский заявил, что украинские войска не будут сдавать Артемовск - РИА Новости, 03.02.2023
Зеленский заявил, что украинские войска не будут сдавать Артемовск
Украинские военные не сдадут Артемовск, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:08
2023-02-03T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
россия
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские военные не сдадут Артемовск, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в Артемовске. При этом он заявил, что Киев "платит высочайшую цену" за удержание города.Как ранее сообщило издание The Economist, в украинском командовании есть мнение, что город не стоит тяжелых потерь, которые неизбежны при его обороне. СМИ также утверждали, что США посоветовали Киеву вывести оттуда силы, чтобы начать подготовку к наступлению на юге.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска, сейчас они закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
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в мире, артемовск, россия, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Россия, Владимир Зеленский, Украина
18:08 03.02.2023 (обновлено: 20:40 03.02.2023)
 
Зеленский заявил, что украинские войска не будут сдавать Артемовск

Президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Артемовск

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские военные не сдадут Артемовск, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве.

"Сдавать Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", — сказал он.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в Артемовске. При этом он заявил, что Киев "платит высочайшую цену" за удержание города.
Как ранее сообщило издание The Economist, в украинском командовании есть мнение, что город не стоит тяжелых потерь, которые неизбежны при его обороне. СМИ также утверждали, что США посоветовали Киеву вывести оттуда силы, чтобы начать подготовку к наступлению на юге.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска, сейчас они закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 14:43Специальная военная операция на Украине
На Украине решают, какой город лучше оставить, заявили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскРоссияВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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