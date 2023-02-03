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В Киеве признали, что "платят высочайшую цену" за удержание Артемовска - РИА Новости, 03.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849506120.html
В Киеве признали, что "платят высочайшую цену" за удержание Артемовска
В Киеве признали, что "платят высочайшую цену" за удержание Артемовска - РИА Новости, 03.02.2023
В Киеве признали, что "платят высочайшую цену" за удержание Артемовска
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в Артемовске, но заявил, что Украина дорого платит за удержание города. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:41
2023-02-03T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
артемовск
михаил подоляк
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в Артемовске, но заявил, что Украина дорого платит за удержание города. "По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем назвать эту цифру, когда закончится война", — сказал он в интервью испанской газете 20 minutos.При этом советник президентской администрации отметил, что Украина "платит высочайшую цену" за удержание города, но "не может оставить его позади". Как ранее сообщило издание Economist, в украинском командовании есть мнение, что город не стоит тяжелых потерь, которые неизбежны при его обороне. СМИ также утверждали, что США посоветовали Киеву вывести оттуда силы, чтобы начать подготовку к наступлению на юге.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска, сейчас они закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848684489.html
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донецкая народная республика
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артемовск
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в мире, донецкая народная республика, россия, артемовск, михаил подоляк, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Артемовск, Михаил Подоляк, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:41 03.02.2023 (обновлено: 14:03 03.02.2023)
 
В Киеве признали, что "платят высочайшую цену" за удержание Артемовска

Советник офиса Зеленского Подоляк: Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска

© AFP 2023 / Anatolii StepanovУкраинский военный в госпитале
Украинский военный в госпитале - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanov
Украинский военный в госпитале. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в Артемовске, но заявил, что Украина дорого платит за удержание города.
"По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем назвать эту цифру, когда закончится война", — сказал он в интервью испанской газете 20 minutos.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 14:43Специальная военная операция на Украине
На Украине решают, какой город лучше оставить, заявили в ЛНР
При этом советник президентской администрации отметил, что Украина "платит высочайшую цену" за удержание города, но "не может оставить его позади".
Как ранее сообщило издание Economist, в украинском командовании есть мнение, что город не стоит тяжелых потерь, которые неизбежны при его обороне. СМИ также утверждали, что США посоветовали Киеву вывести оттуда силы, чтобы начать подготовку к наступлению на юге.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска, сейчас они закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияАртемовскМихаил ПодолякУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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