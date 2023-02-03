https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849506120.html
В Киеве признали, что "платят высочайшую цену" за удержание Артемовска
В Киеве признали, что "платят высочайшую цену" за удержание Артемовска - РИА Новости, 03.02.2023
В Киеве признали, что "платят высочайшую цену" за удержание Артемовска
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в Артемовске, но заявил, что Украина дорого платит за удержание города. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:41
2023-02-03T13:41
2023-02-03T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
артемовск
михаил подоляк
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в Артемовске, но заявил, что Украина дорого платит за удержание города. "По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем назвать эту цифру, когда закончится война", — сказал он в интервью испанской газете 20 minutos.При этом советник президентской администрации отметил, что Украина "платит высочайшую цену" за удержание города, но "не может оставить его позади". Как ранее сообщило издание Economist, в украинском командовании есть мнение, что город не стоит тяжелых потерь, которые неизбежны при его обороне. СМИ также утверждали, что США посоветовали Киеву вывести оттуда силы, чтобы начать подготовку к наступлению на юге.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска, сейчас они закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848684489.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Артемовск, Михаил Подоляк, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:41 03.02.2023 (обновлено: 14:03 03.02.2023)
В Киеве признали, что "платят высочайшую цену" за удержание Артемовска
Советник офиса Зеленского Подоляк: Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска