https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849506120.html

В Киеве признали, что "платят высочайшую цену" за удержание Артемовска

В Киеве признали, что "платят высочайшую цену" за удержание Артемовска - РИА Новости, 03.02.2023

В Киеве признали, что "платят высочайшую цену" за удержание Артемовска

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в Артемовске, но заявил, что Украина дорого платит за удержание города. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:41

2023-02-03T13:41

2023-02-03T14:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

артемовск

михаил подоляк

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в Артемовске, но заявил, что Украина дорого платит за удержание города. "По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем назвать эту цифру, когда закончится война", — сказал он в интервью испанской газете 20 minutos.При этом советник президентской администрации отметил, что Украина "платит высочайшую цену" за удержание города, но "не может оставить его позади". Как ранее сообщило издание Economist, в украинском командовании есть мнение, что город не стоит тяжелых потерь, которые неизбежны при его обороне. СМИ также утверждали, что США посоветовали Киеву вывести оттуда силы, чтобы начать подготовку к наступлению на юге.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска, сейчас они закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848684489.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

артемовск

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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