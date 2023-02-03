https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849414579.html
ВСУ испытывают проблемы со связью в Артемовске, заявил Марочко
ВСУ испытывают проблемы со связью в Артемовске, заявил Марочко - РИА Новости, 03.02.2023
ВСУ испытывают проблемы со связью в Артемовске, заявил Марочко
Украинские военнослужащие испытывают проблемы со связью и как следствие координацией действий в Артемовске (украинское название Бахмут), за который идут бои в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T07:33
2023-02-03T07:33
2023-02-03T08:34
специальная военная операция на украине
артемовск
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 3 фев – РИА Новости. Украинские военнослужащие испытывают проблемы со связью и как следствие координацией действий в Артемовске (украинское название Бахмут), за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его мнению, данный факт также влияет на рост панических настроений как у рядового, так и офицерского состава украинских военнослужащих. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230131/artemovsk-1848763092.html
артемовск
донбасс
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артемовск, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
07:33 03.02.2023 (обновлено: 08:34 03.02.2023)
ВСУ испытывают проблемы со связью в Артемовске, заявил Марочко
Подполковник ЛНР в отставке Марочко: ВСУ испытывают проблемы со связью в Артемовске