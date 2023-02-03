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Киев начал стягивать дополнительные резервы под Артемовск, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849409266.html
Киев начал стягивать дополнительные резервы под Артемовск, заявили в ДНР
Киев начал стягивать дополнительные резервы под Артемовск, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.02.2023
Киев начал стягивать дополнительные резервы под Артемовск, заявили в ДНР
Киевские власти с вечера четверга начали в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск, заявил РИА Новости Игорь Кимаковский, советник врио главы ДНР... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T04:23
2023-02-03T04:56
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Киевские власти с вечера четверга начали в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск, заявил РИА Новости Игорь Кимаковский, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина.Отвода украинских войск из Артемовска, по словам советника, "пока не наблюдается"."По данным разведки, есть информация, что в Киеве идет борьба: отводить войска из Артемовска или нет", - рассказал собеседник агентства.Вместе с тем, подчеркнул Кимаковский, российские военные продолжают вести наступление.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои. В последние дни ситуация для ВСУ усугубилась — российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг населенного пункта, рассказал накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Как сообщил также в среду помощник врио главы ДНР Ян Гагин, армия частично уже контролирует единственную оставшуюся дорогу, по которой Киев еще может снабжать свою группировку в Артемовске. Он уточнил, что ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230202/artemovsk-1849282383.html
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артемовск
киев
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артемовск, киев, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
04:23 03.02.2023 (обновлено: 04:56 03.02.2023)
 
Киев начал стягивать дополнительные резервы под Артемовск, заявили в ДНР

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ с вечера 2 февраля стягивают резервы под Артемовск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Киевские власти с вечера четверга начали в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск, заявил РИА Новости Игорь Кимаковский, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина.

"Противник начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск", - сказал он.

Отвода украинских войск из Артемовска, по словам советника, "пока не наблюдается".
"По данным разведки, есть информация, что в Киеве идет борьба: отводить войска из Артемовска или нет", - рассказал собеседник агентства.
Вместе с тем, подчеркнул Кимаковский, российские военные продолжают вести наступление.
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 15:51Специальная военная операция на Украине
СМИ: многие офицеры ВСУ считают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои. В последние дни ситуация для ВСУ усугубилась — российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг населенного пункта, рассказал накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как сообщил также в среду помощник врио главы ДНР Ян Гагин, армия частично уже контролирует единственную оставшуюся дорогу, по которой Киев еще может снабжать свою группировку в Артемовске. Он уточнил, что ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российская самоходная артиллерийская установка - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
03:23Специальная военная операция на Украине
Российская артиллерия контролирует все подходы к Артемовску, заявили в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКиевДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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