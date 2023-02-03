https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849409266.html

Киев начал стягивать дополнительные резервы под Артемовск, заявили в ДНР

Киев начал стягивать дополнительные резервы под Артемовск, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.02.2023

Киев начал стягивать дополнительные резервы под Артемовск, заявили в ДНР

Киевские власти с вечера четверга начали в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск, заявил РИА Новости Игорь Кимаковский, советник врио главы ДНР... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T04:23

2023-02-03T04:23

2023-02-03T04:56

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Киевские власти с вечера четверга начали в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск, заявил РИА Новости Игорь Кимаковский, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина.Отвода украинских войск из Артемовска, по словам советника, "пока не наблюдается"."По данным разведки, есть информация, что в Киеве идет борьба: отводить войска из Артемовска или нет", - рассказал собеседник агентства.Вместе с тем, подчеркнул Кимаковский, российские военные продолжают вести наступление.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои. В последние дни ситуация для ВСУ усугубилась — российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг населенного пункта, рассказал накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Как сообщил также в среду помощник врио главы ДНР Ян Гагин, армия частично уже контролирует единственную оставшуюся дорогу, по которой Киев еще может снабжать свою группировку в Артемовске. Он уточнил, что ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230202/artemovsk-1849282383.html

https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849408019.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

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артемовск, киев, донецкая народная республика, денис пушилин