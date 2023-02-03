https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849408019.html

Российская артиллерия контролирует все подходы к Артемовску, заявили в ДНР

Российская артиллерия контролирует все подходы к Артемовску, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.02.2023

Российская артиллерия контролирует все подходы к Артемовску, заявили в ДНР

Российская артиллерия контролирует все подходы к Артемовску, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T03:23

2023-02-03T03:23

2023-02-03T04:00

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российская артиллерия контролирует все подходы к Артемовску, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.По его словам, российские подразделения закрепились на восточных окраинах города."Наша артиллерия уже полностью контролирует все подходы к городу", - отметил Кимаковский.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои. В последние дни ситуация для ВСУ усугубилась — российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг населенного пункта, рассказал накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Как сообщил также в среду помощник врио главы ДНР Ян Гагин, армия частично уже контролирует единственную оставшуюся дорогу, по которой Киев еще может снабжать свою группировку в Артемовске. Он уточнил, что ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230202/artemovsk-1849282383.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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артемовск, донецкая народная республика, россия, денис пушилин