https://ria.ru/20230203/aleksandrovka-1849438887.html

Украинские войска выпустили десять снарядов по Александровке

Украинские войска выпустили десять снарядов по Александровке - РИА Новости, 03.02.2023

Украинские войска выпустили десять снарядов по Александровке

Украинские войска обстреляли поселок Александровка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:31

2023-02-03T10:31

2023-02-03T10:31

специальная военная операция на украине

украина

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Александровка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.50 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Александровка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в телеграм-канале ведомства. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, донецк, донецкая народная республика