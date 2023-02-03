https://ria.ru/20230203/aleksandrovka-1849438887.html
Украинские войска выпустили десять снарядов по Александровке
Украинские войска выпустили десять снарядов по Александровке - РИА Новости, 03.02.2023
Украинские войска выпустили десять снарядов по Александровке
Украинские войска обстреляли поселок Александровка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:31
2023-02-03T10:31
2023-02-03T10:31
специальная военная операция на украине
украина
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Александровка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.50 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Александровка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в телеграм-канале ведомства. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили десять снарядов по Александровке
Украинские войска выпустили десять снарядов калибра 152 миллиметра по Александровке