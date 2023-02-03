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Премьер Польши хочет конфисковать российские активы - РИА Новости, 03.02.2023
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Премьер Польши хочет конфисковать российские активы
Премьер Польши хочет конфисковать российские активы - РИА Новости, 03.02.2023
Премьер Польши хочет конфисковать российские активы
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет конфисковать замороженные российские активы и потратить их на приобретение энергоресурсов. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:00
2023-02-03T19:36
экономика
цены на нефть
россия
сша
польша
матеуш моравецкий
эльвира набиуллина
дмитрий песков
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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет конфисковать замороженные российские активы и потратить их на приобретение энергоресурсов. Ранее Польша заморозила активы российских фирм и физлиц на сумму около 33 миллионов долларов. В настоящее время в Польше ведутся дебаты над изменением Конституции, которые позволят конфисковывать эти активы. "Я еще раз призываю оппозицию поддержать предложение о внесении поправок в Конституцию, дающих возможность изъять российскую собственность. Деньги Российской Федерации и российских олигархов, замороженные сегодня в Польше, могут помочь польскому обществу. Я могу даже предложить сегодня, что из этих средств мы купим газ или уголь и, таким образом, снизим цены для всех поляков", - заявил Моравецкий в интервью изданию Interia. "Я могу заверить, что если оппозиция проголосует вместе с нами, то все российские деньги мы тратим именно на снижение цен на газ и электроэнергию", - добавил он. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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экономика, цены на нефть, россия, сша, польша, матеуш моравецкий, эльвира набиуллина, дмитрий песков
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Польша, Матеуш Моравецкий, Эльвира Набиуллина, Дмитрий Песков
18:00 03.02.2023 (обновлено: 19:36 03.02.2023)
 
Премьер Польши хочет конфисковать российские активы

Премьер Польши Моравецкий хочет конфисковать российские активы и купить на них газ и уголь

© AFP 2023 / JOHN THYSПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет конфисковать замороженные российские активы и потратить их на приобретение энергоресурсов.
Ранее Польша заморозила активы российских фирм и физлиц на сумму около 33 миллионов долларов. В настоящее время в Польше ведутся дебаты над изменением Конституции, которые позволят конфисковывать эти активы.
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"Я еще раз призываю оппозицию поддержать предложение о внесении поправок в Конституцию, дающих возможность изъять российскую собственность. Деньги Российской Федерации и российских олигархов, замороженные сегодня в Польше, могут помочь польскому обществу. Я могу даже предложить сегодня, что из этих средств мы купим газ или уголь и, таким образом, снизим цены для всех поляков", - заявил Моравецкий в интервью изданию Interia.
"Я могу заверить, что если оппозиция проголосует вместе с нами, то все российские деньги мы тратим именно на снижение цен на газ и электроэнергию", - добавил он.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАПольшаМатеуш МоравецкийЭльвира НабиуллинаДмитрий Песков
 
 
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