https://ria.ru/20230203/aktivy-1849612052.html

Премьер Польши хочет конфисковать российские активы

Премьер Польши хочет конфисковать российские активы - РИА Новости, 03.02.2023

Премьер Польши хочет конфисковать российские активы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет конфисковать замороженные российские активы и потратить их на приобретение энергоресурсов. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:00

2023-02-03T18:00

2023-02-03T19:36

экономика

цены на нефть

россия

сша

польша

матеуш моравецкий

эльвира набиуллина

дмитрий песков

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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет конфисковать замороженные российские активы и потратить их на приобретение энергоресурсов. Ранее Польша заморозила активы российских фирм и физлиц на сумму около 33 миллионов долларов. В настоящее время в Польше ведутся дебаты над изменением Конституции, которые позволят конфисковывать эти активы. "Я еще раз призываю оппозицию поддержать предложение о внесении поправок в Конституцию, дающих возможность изъять российскую собственность. Деньги Российской Федерации и российских олигархов, замороженные сегодня в Польше, могут помочь польскому обществу. Я могу даже предложить сегодня, что из этих средств мы купим газ или уголь и, таким образом, снизим цены для всех поляков", - заявил Моравецкий в интервью изданию Interia. "Я могу заверить, что если оппозиция проголосует вместе с нами, то все российские деньги мы тратим именно на снижение цен на газ и электроэнергию", - добавил он. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20230201/aktivy-1849016638.html

https://ria.ru/20230127/aktivy-1847961261.html

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экономика, цены на нефть, россия, сша, польша, матеуш моравецкий, эльвира набиуллина, дмитрий песков