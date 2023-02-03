https://ria.ru/20230203/aksenov-1849464818.html

Аксенов пообщался с военными в зоне проведения спецоперации

Аксенов пообщался с военными в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 03.02.2023

Аксенов пообщался с военными в зоне проведения спецоперации

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что побывал в зоне проведения специальной военной операции и проверил материально-техническое снабжение военнослужащих. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:44

2023-02-03T11:44

2023-02-03T11:44

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

республика крым

украина

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что побывал в зоне проведения специальной военной операции и проверил материально-техническое снабжение военнослужащих. "Побывал в зоне ответственности наших бойцов, пообщался с военнослужащими. У всех хорошее настроение, передают приветы родным и близким", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что продолжает поддерживать прямую связь с командирами. "Буду и дальше систематически контролировать все вопросы, связанные с материально-техническим снабжением. Наши защитники – сила и гордость страны", - подчеркнул Аксенов. Глава республики также сопроводил публикацию фото из зоны спецоперации, на которой он одет в полевую экипировку и вооружен.

https://ria.ru/20230201/uchastniki-1849058579.html

республика крым

украина

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Варвара Скокшина

сергей аксенов (политик), республика крым, украина, безопасность