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Аксенов пообщался с военными в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 03.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/aksenov-1849464818.html
Аксенов пообщался с военными в зоне проведения спецоперации
Аксенов пообщался с военными в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 03.02.2023
Аксенов пообщался с военными в зоне проведения спецоперации
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что побывал в зоне проведения специальной военной операции и проверил материально-техническое снабжение военнослужащих. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:44
2023-02-03T11:44
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что побывал в зоне проведения специальной военной операции и проверил материально-техническое снабжение военнослужащих. "Побывал в зоне ответственности наших бойцов, пообщался с военнослужащими. У всех хорошее настроение, передают приветы родным и близким", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что продолжает поддерживать прямую связь с командирами. "Буду и дальше систематически контролировать все вопросы, связанные с материально-техническим снабжением. Наши защитники – сила и гордость страны", - подчеркнул Аксенов. Глава республики также сопроводил публикацию фото из зоны спецоперации, на которой он одет в полевую экипировку и вооружен.
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сергей аксенов (политик), республика крым, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Украина, Безопасность
11:44 03.02.2023
 
Аксенов пообщался с военными в зоне проведения спецоперации

Глава Крыма Аксенов пообщался с военными в зоне проведения спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что побывал в зоне проведения специальной военной операции и проверил материально-техническое снабжение военнослужащих.
"Побывал в зоне ответственности наших бойцов, пообщался с военнослужащими. У всех хорошее настроение, передают приветы родным и близким", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что продолжает поддерживать прямую связь с командирами.
"Буду и дальше систематически контролировать все вопросы, связанные с материально-техническим снабжением. Наши защитники – сила и гордость страны", - подчеркнул Аксенов.
Глава республики также сопроводил публикацию фото из зоны спецоперации, на которой он одет в полевую экипировку и вооружен.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей Аксенов (политик)Республика КрымУкраинаБезопасность
 
 
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