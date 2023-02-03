10:14 03.02.2023 (обновлено: 10:43 03.02.2023)
ВС России уничтожили под Херсоном украинскую "Акацию" вместе с экипажем
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую "Акацию" вместе с экипажем
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
"Вчера днем артиллерийским огнем в районе Ингулец (село в Бериславском районе Херсонской области) уничтожена гаубица "Акация" с боекомплектом, потери — три погибших военных ВСУ, один получил ранения", — рассказал собеседник агентства.
"Акация" — самоходная гаубица калибра 152 миллиметра. Ее разработали во времена СССР на Уральском заводе транспортного машиностроения. Вооружение позволяет подавлять и уничтожать живую силу, артиллерийские и минометные батареи, ракетные установки, бронетехнику, а также пункты управления тактических средств ядерного нападения. Самоходная гаубица 2С3 различных модификаций стоит на вооружении России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Сирии и других стран.
Минувшей осенью жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации, доложил об отводе подразделений для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.