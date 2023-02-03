https://ria.ru/20230203/akatsiya-1849434628.html

ВС России уничтожили под Херсоном украинскую "Акацию" вместе с экипажем

ВС России уничтожили под Херсоном украинскую "Акацию" вместе с экипажем - РИА Новости, 03.02.2023

ВС России уничтожили под Херсоном украинскую "Акацию" вместе с экипажем

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:14

2023-02-03T10:14

2023-02-03T10:43

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. "Акация" — самоходная гаубица калибра 152 миллиметра. Ее разработали во времена СССР на Уральском заводе транспортного машиностроения. Вооружение позволяет подавлять и уничтожать живую силу, артиллерийские и минометные батареи, ракетные установки, бронетехнику, а также пункты управления тактических средств ядерного нападения. Самоходная гаубица 2С3 различных модификаций стоит на вооружении России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Сирии и других стран.Минувшей осенью жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации, доложил об отводе подразделений для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.

https://ria.ru/20230202/sklad-1849262694.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр