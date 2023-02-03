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ВС России уничтожили под Херсоном украинскую "Акацию" вместе с экипажем - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/akatsiya-1849434628.html
ВС России уничтожили под Херсоном украинскую "Акацию" вместе с экипажем
ВС России уничтожили под Херсоном украинскую "Акацию" вместе с экипажем - РИА Новости, 03.02.2023
ВС России уничтожили под Херсоном украинскую "Акацию" вместе с экипажем
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:14
2023-02-03T10:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. "Акация" — самоходная гаубица калибра 152 миллиметра. Ее разработали во времена СССР на Уральском заводе транспортного машиностроения. Вооружение позволяет подавлять и уничтожать живую силу, артиллерийские и минометные батареи, ракетные установки, бронетехнику, а также пункты управления тактических средств ядерного нападения. Самоходная гаубица 2С3 различных модификаций стоит на вооружении России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Сирии и других стран.Минувшей осенью жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации, доложил об отводе подразделений для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.
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безопасность, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:14 03.02.2023 (обновлено: 10:43 03.02.2023)
 
ВС России уничтожили под Херсоном украинскую "Акацию" вместе с экипажем

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую "Акацию" вместе с экипажем

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 3 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
"Вчера днем артиллерийским огнем в районе Ингулец (село в Бериславском районе Херсонской области) уничтожена гаубица "Акация" с боекомплектом, потери — три погибших военных ВСУ, один получил ранения", — рассказал собеседник агентства.
"Акация" — самоходная гаубица калибра 152 миллиметра. Ее разработали во времена СССР на Уральском заводе транспортного машиностроения. Вооружение позволяет подавлять и уничтожать живую силу, артиллерийские и минометные батареи, ракетные установки, бронетехнику, а также пункты управления тактических средств ядерного нападения. Самоходная гаубица 2С3 различных модификаций стоит на вооружении России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Сирии и других стран.
Минувшей осенью жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации, доложил об отводе подразделений для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 14:58Специальная военная операция на Украине
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили два склада с боеприпасами
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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