https://ria.ru/20230203/aerostat-1849636047.html

Госдеп заявил об отсутствии изменений в подходе США к Китаю из-за аэростата

Госдеп заявил об отсутствии изменений в подходе США к Китаю из-за аэростата - РИА Новости, 03.02.2023

Госдеп заявил об отсутствии изменений в подходе США к Китаю из-за аэростата

Подход США к Китаю не поменялся из-за шпионского аэростата, отношения двух стран и так сложны, но каналы связи остаются открытыми, сообщил высокопоставленный... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:11

2023-02-03T19:11

2023-02-03T19:11

в мире

сша

китай

государственный департамент сша

министерство обороны сша

энтони блинкен

джо байден

norad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849588496_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_28b94800749409b8c46ceae8a2a947fd.jpg

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Подход США к Китаю не поменялся из-за шпионского аэростата, отношения двух стран и так сложны, но каналы связи остаются открытыми, сообщил высокопоставленный представитель госдепа. В госдепе добавили, что США оставляют открытыми каналы связи с Китаем, в том числе продолжая контакты по теме аэростата. "Мы ясно изложили китайской стороне, что эта ситуация неприемлема", - отметил чиновник. Как сообщалось ранее, США отложили планировавшийся визит в КНР госсекретаря Энтони Блинкена. Представитель Пентагона сообщил ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать зонд якобы не решились из-за риска падения в населенные места. Сбить подозрительный зонд потребовала от президента США Джо Байдена конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. При этом она не сомневается, что объект в небе непременно является "шпионским китайским воздушным шаром". По ее словам, будучи президентом Дональд Трамп "никогда не стал бы терпеть подобное". Трамп тоже призвал "сбить шар". В свою очередь в МИД КНР заявили, что спекуляция на теме "китайского шпионского аэростата" до тех пор, пока все детали не выяснены, не способствует урегулированию вопроса. В МИД сообщили, что зонд серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.

https://ria.ru/20221225/knr-1841165373.html

https://ria.ru/20230203/aerostat-1849439732.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, государственный департамент сша, министерство обороны сша, энтони блинкен, джо байден, norad