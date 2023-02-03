Госдеп заявил об отсутствии изменений в подходе США к Китаю из-за аэростата
Госдеп заявил об отсутствии изменений в подходе США к Китаю из-за шпионского аэростата
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Подход США к Китаю не поменялся из-за шпионского аэростата, отношения двух стран и так сложны, но каналы связи остаются открытыми, сообщил высокопоставленный представитель госдепа.
"Подход к отношениям не поменялся", - сказал чиновник журналистам. Он отметил, что США продолжают считать возможным сотрудничество с Китаем в областях взаимного интереса, но также оценивают отношения с Пекином как наиболее сложные.
В госдепе добавили, что США оставляют открытыми каналы связи с Китаем, в том числе продолжая контакты по теме аэростата. "Мы ясно изложили китайской стороне, что эта ситуация неприемлема", - отметил чиновник.
Как сообщалось ранее, США отложили планировавшийся визит в КНР госсекретаря Энтони Блинкена.
25 декабря 2022, 07:17В МИД КНР заявили о серьезных трудностях в отношениях с США
Представитель Пентагона сообщил ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать зонд якобы не решились из-за риска падения в населенные места. Сбить подозрительный зонд потребовала от президента США Джо Байдена конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. При этом она не сомневается, что объект в небе непременно является "шпионским китайским воздушным шаром". По ее словам, будучи президентом Дональд Трамп "никогда не стал бы терпеть подобное". Трамп тоже призвал "сбить шар".
В свою очередь в МИД КНР заявили, что спекуляция на теме "китайского шпионского аэростата" до тех пор, пока все детали не выяснены, не способствует урегулированию вопроса. В МИД сообщили, что зонд серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.