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Россия долго разъясняла Западу, что он рулит не туда, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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Россия долго разъясняла Западу, что он рулит не туда, заявил Лавров
Россия долго разъясняла Западу, что он рулит не туда, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Россия долго разъясняла Западу, что он рулит не туда, заявил Лавров
Россия много лет разъясняла Западу, что они "рулят" не в том направлении и подрывают все договоренности, которые обязались выполнять, все попытки заставить... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:38
2023-02-02T11:38
россия
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия много лет разъясняла Западу, что они "рулят" не в том направлении и подрывают все договоренности, которые обязались выполнять, все попытки заставить Запад выполнять то, что подписали президенты, оканчивались сообщением, что юридические гарантии безопасности может дать только НАТО, тем самым еще раз нарушая все договоренности, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. "(Президент РФ) Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность нашей специальной военной операции. Причем сделал это не просто внезапно, а после долгих восьми лет, даже больше восьми лет, начиная с мюнхенской речи 2007 года, многих-многих лет разъяснений Западу, что они рулят не в том направлении и подрывают все то, что они сами же обязались выполнять, включая неделимость безопасности в Европе, равный характер безопасности в Европе, неприемлемость того, чтобы любая страна укрепляла свою безопасность за счет ущемления безопасности другой и очень важный момент, чтобы любая организация в Европе претендовала на доминирование в военно-политической области", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости. "НАТО делала ровно то, чего делать нельзя, - эти принципы были записаны еще в 1999 году, в 2010 году их подтвердили, но все попытки заставить Запад выполнять то, что подписали президенты и премьеры, оканчивались ничем, вернее, сообщением о том, что, да, это политические лозунги, но юридические гарантии безопасности может дать только НАТО, тем самым еще раз нарушая все, что только может быть", - добавил он.
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россия, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Сергей Лавров, НАТО, В мире
11:38 02.02.2023
 
Россия долго разъясняла Западу, что он рулит не туда, заявил Лавров

Лавров: Россия много лет разъясняла Западу, что он нарушает все договоренности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия много лет разъясняла Западу, что они "рулят" не в том направлении и подрывают все договоренности, которые обязались выполнять, все попытки заставить Запад выполнять то, что подписали президенты, оканчивались сообщением, что юридические гарантии безопасности может дать только НАТО, тем самым еще раз нарушая все договоренности, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"(Президент РФ) Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность нашей специальной военной операции. Причем сделал это не просто внезапно, а после долгих восьми лет, даже больше восьми лет, начиная с мюнхенской речи 2007 года, многих-многих лет разъяснений Западу, что они рулят не в том направлении и подрывают все то, что они сами же обязались выполнять, включая неделимость безопасности в Европе, равный характер безопасности в Европе, неприемлемость того, чтобы любая страна укрепляла свою безопасность за счет ущемления безопасности другой и очень важный момент, чтобы любая организация в Европе претендовала на доминирование в военно-политической области", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
"НАТО делала ровно то, чего делать нельзя, - эти принципы были записаны еще в 1999 году, в 2010 году их подтвердили, но все попытки заставить Запад выполнять то, что подписали президенты и премьеры, оканчивались ничем, вернее, сообщением о том, что, да, это политические лозунги, но юридические гарантии безопасности может дать только НАТО, тем самым еще раз нарушая все, что только может быть", - добавил он.
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