https://ria.ru/20230202/zanyatost-1849128280.html
Россиян больше всего привлекает удаленная занятость, показал опрос
Россиян больше всего привлекает удаленная занятость, показал опрос - РИА Новости, 02.02.2023
Россиян больше всего привлекает удаленная занятость, показал опрос
Работа на удаленке оказалась самой привлекательной для соискателей в России по итогам 2022 года, среди штучных вакансий, набравших много откликов, лидирует... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T07:33
2023-02-02T07:33
2023-02-02T11:31
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Работа на удаленке оказалась самой привлекательной для соискателей в России по итогам 2022 года, среди штучных вакансий, набравших много откликов, лидирует поиск актера в Москве, показало исследование HeadHunter, с которым ознакомилось РИА Новости. "Если три года назад самое большое количество откликов поступало на вакансии по массовым позициям (продавцы, менеджеры по продажам, операторы, консультанты в банк и так далее), то по итогам 2022 года в лидеры выбилась удаленная занятость. Именно такие вакансии оказались наиболее популярными у соискателей", — говорится в опросе. На первом месте оказалась вакансия сотрудника поддержки поиска, на которую откликнулись 47,7 тысячи человек со всей России. Она появилась в Москве, но благодаря удаленному формату будущий сотрудник мог работать из любой точки мира. Среди "штучных" вакансий, которые работодатели размещают разово, тоже есть свои лидеры с тысячами откликов. Например, вакансия для актера в Москве набрала больше 16 тысяч откликов, а вакансия ученика чародея — так в компании назвали менеджера по продаже недвижимости — в Краснодарском крае — более 13 тысяч. Также среди штучных вакансий с тысячами откликов от соискателей можно отметить автора познавательных текстов для детей — 13894 отклика, выгульщика собак — 12574 отклика, официанта на поезд "Сапсан" — 9164 отклика.
https://ria.ru/20230130/vakansii-1848294188.html
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общество, технологии, москва, россия, краснодарский край
Общество, Технологии, Москва, Россия, Краснодарский край
07:33 02.02.2023 (обновлено: 11:31 02.02.2023)
Россиян больше всего привлекает удаленная занятость, показал опрос
HeadHunter: россиян в 2022 году больше всего привлекали вакансии с удаленной занятостью