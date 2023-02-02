https://ria.ru/20230202/zakarpate-1849115282.html

В Закарпатье почувствовали запах трупов с ж/д станции, передают СМИ

В Закарпатье почувствовали запах трупов с ж/д станции, передают СМИ - РИА Новости, 02.02.2023

В Закарпатье почувствовали запах трупов с ж/д станции, передают СМИ

Жители поселка Батьево в Закарпатье заявили, что чувствуют запах разлагающихся трупов с железнодорожной станции, где, по опубликованной ранее информации, может... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T01:40

2023-02-02T01:40

2023-02-02T01:40

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БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Жители поселка Батьево в Закарпатье заявили, что чувствуют запах разлагающихся трупов с железнодорожной станции, где, по опубликованной ранее информации, может находиться вагон с телами украинских военных, которых запрещают хоронить, сообщил венгерский телеканал TV2 со ссылкой на своего корреспондента. Венгерские СМИ ранее писали, что в украинском Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Издание Metropol отмечало, что в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся тела украинских военных, о гибели которых не сообщают родственникам. Корреспондент телеканала побывал в населенном пункте Мезетеребеш (украинское название Страбичово - ред.). "По сообщениям, в Закарпатье такие воинские потери, что погибших не могут похоронить и здесь, в Мезетеребеше, складывают в вагоны на железной дороге. Мы спросили у местных, они сказали, что это неправда, это легенда и слухи, а на самом деле этот вагон находится в Батю (украинское название Батьево - ред.)", - сообщил он. Ранее жители Закарпатья сообщали венгерскому портал Index, что основанием для отсрочки от мобилизации не является уход за больными родственниками, временно избежать призыва можно за взятку в 6-10 тысяч долларов. Издание Ripost сообщило, что Служба безопасности Украины запрещает родственникам погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их гибели. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что закарпатских венгров "жестким образом" мобилизуют в украинскую армию, многие из них погибают. Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля этого года. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221101/ukraina-1828444608.html

https://ria.ru/20230130/mobilizatsiya-1848527737.html

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в мире, украина, венгрия, россия, владимир зеленский, петер сийярто, владимир путин, верховная рада украины