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В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона - РИА Новости, 02.02.2023
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В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона
В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона - РИА Новости, 02.02.2023
В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона
Участник запрещенной в России украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* задержан в Крыму, РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:24
2023-02-02T12:24
россия
ленур ислямов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Участник запрещенной в России украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ РФ. "По подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан житель Республики Крым", - говорится в сообщении. По данным следствия, крымчанин еще в 2016 году добровольно вступил и принимал активное участие на территории Украины в "Крымско-татарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана"*. "Имея реальную возможность добровольно выйти из состава НВФ, подозреваемый не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне", - подчеркнули в ведомстве. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел. Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230201/terakt-1848892286.html
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россия, ленур ислямов, украина, фсб
Россия, Ленур Ислямов, Украина, ФСБ
12:24 02.02.2023
 
В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

В Крыму сотрудники ФСБ задержали боевика украинского нацбатальона

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Участник запрещенной в России украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ РФ.
"По подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан житель Республики Крым", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, крымчанин еще в 2016 году добровольно вступил и принимал активное участие на территории Украины в "Крымско-татарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана"*.
"Имея реальную возможность добровольно выйти из состава НВФ, подозреваемый не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне", - подчеркнули в ведомстве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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"Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.
Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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