https://ria.ru/20230202/zaderzhanie-1849206665.html

В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона - РИА Новости, 02.02.2023

В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

Участник запрещенной в России украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* задержан в Крыму, РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:24

2023-02-02T12:24

2023-02-02T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Участник запрещенной в России украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ РФ. "По подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан житель Республики Крым", - говорится в сообщении. По данным следствия, крымчанин еще в 2016 году добровольно вступил и принимал активное участие на территории Украины в "Крымско-татарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана"*. "Имея реальную возможность добровольно выйти из состава НВФ, подозреваемый не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне", - подчеркнули в ведомстве. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел. Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230201/terakt-1848892286.html

https://ria.ru/20230124/islamisty-1847099897.html

https://ria.ru/20220617/okhrannik-1795998383.html

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россия, ленур ислямов, украина, фсб