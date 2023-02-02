https://ria.ru/20230202/yaponiya-1849125326.html

В Японии впервые за 20 лет зафиксировали рост преступности

В Японии впервые за 20 лет зафиксировали рост преступности - РИА Новости, 02.02.2023

В Японии впервые за 20 лет зафиксировали рост преступности

Япония впервые за 20 лет зафиксировала рост уровня преступности в 2022 году, сообщило агентство Киодо со ссылкой на данные национального полицейского агентства. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T06:29

2023-02-02T06:29

2023-02-02T06:29

в мире

япония

синдзо абэ

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ТОКИО, 2 фев – РИА Новости. Япония впервые за 20 лет зафиксировала рост уровня преступности в 2022 году, сообщило агентство Киодо со ссылкой на данные национального полицейского агентства. Так, в прошлом году зарегистрировано 601,39 тысячи случаев преступлений, что на 5,9% больше показателя 2021 года – рост наблюдается впервые за 20 лет. Японские правоохранительные органы выявили 115,73 тысячи случаев, в которых могли быть совершены преступные действия в отношении несовершеннолетних, и 84,5 тысячи случаев домашнего насилия. Оба показателя выросли по сравнению с 2021 годом. Рост наблюдался и по числу финансовых преступлений, в частности, мошенничества. Так, в 2022 году общий ущерб пострадавших в результате финансовых преступлений достиг 36,14 миллиарда иен (около 281 миллиона долларов), что на 28,2% выше показателя годом ранее. Кроме того, зафиксирован рост на 57,5% числа требований выплаты выкупа в ходе кибератак. Число тяжких преступлений, самым громким из которых стало убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, выросло в 2022 году на 8,1% - до 9,54 тысячи. Агентство отмечает, что статистика демонстрирует постепенный рост числа преступлений с весны прошлого года, это может быть связано со снятием ограничений по коронавирусу.

https://ria.ru/20230131/istrebitel-1848808759.html

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в мире, япония, синдзо абэ