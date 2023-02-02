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В Якутии полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 02.02.2023
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В Якутии полностью восстановили электроснабжение
В Якутии полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 02.02.2023
В Якутии полностью восстановили электроснабжение
Энергетики по резервной схеме полностью восстановили электроснабжение районов Якутии, где оно было прервано, сообщила пресс-служба Центральных электрических... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:24
2023-02-02T17:24
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Энергетики по резервной схеме полностью восстановили электроснабжение районов Якутии, где оно было прервано, сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей (ЦЭС) "Якутскэнерго". В 00.40 2 февраля по местному времени (18.40 1 февраля мск) часть населения Якутии осталась без электроэнергии из-за повреждения оборудования подстанции "Майя". "Энергетики Центральных электрических сетей "Якутскэнерго" восстановили электроснабжение заречных районов Якутии по резервной схеме", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что 2 февраля в 22.01 (16.01 мск) персоналом ЦЭС произведено переключение потребителей Амгинского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Томпонского, Усть-Алданского и Хангаласского районов на линии электропередачи Майя – Табага, Майя – Нижний Бестях и Майя – Борогонцы, исключив их из схемы СШ 110 кВ подстанции 220 кВ "Майя". Резервная схема электроснабжения будет временно действовать на период ремонта на подстанции "Майя", где в последнее время произошел целый ряд технологических нарушений. В "Якутскэнерго" добавили, что на период восстановительных работ для электроснабжения потребителей оперативно введены в работу все резервные дизельные электростанции (ДЭС) заречных районов. При этом на данный момент ДЭС выведены в резерв. В восстановительных работах были задействованы четыре бригады энергетиков, в том числе одна бригада из Якутска, и восемь единиц техники, заключили в "Якутскэнерго".
https://ria.ru/20230201/energiya-1849029996.html
https://ria.ru/20230120/energodar-1846144004.html
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происшествия, якутск, якутскэнерго
Происшествия, Якутск, ЯкутскЭнерго
17:24 02.02.2023
 
В Якутии полностью восстановили электроснабжение

В Якутии полностью восстановили электроснабжение по резервной схеме

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСотрудник подстанции
Сотрудник подстанции - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Сотрудник подстанции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Энергетики по резервной схеме полностью восстановили электроснабжение районов Якутии, где оно было прервано, сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей (ЦЭС) "Якутскэнерго".
В 00.40 2 февраля по местному времени (18.40 1 февраля мск) часть населения Якутии осталась без электроэнергии из-за повреждения оборудования подстанции "Майя".
"Энергетики Центральных электрических сетей "Якутскэнерго" восстановили электроснабжение заречных районов Якутии по резервной схеме", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что 2 февраля в 22.01 (16.01 мск) персоналом ЦЭС произведено переключение потребителей Амгинского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Томпонского, Усть-Алданского и Хангаласского районов на линии электропередачи Майя – Табага, Майя – Нижний Бестях и Майя – Борогонцы, исключив их из схемы СШ 110 кВ подстанции 220 кВ "Майя".
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Резервная схема электроснабжения будет временно действовать на период ремонта на подстанции "Майя", где в последнее время произошел целый ряд технологических нарушений. В "Якутскэнерго" добавили, что на период восстановительных работ для электроснабжения потребителей оперативно введены в работу все резервные дизельные электростанции (ДЭС) заречных районов. При этом на данный момент ДЭС выведены в резерв.
В восстановительных работах были задействованы четыре бригады энергетиков, в том числе одна бригада из Якутска, и восемь единиц техники, заключили в "Якутскэнерго".
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