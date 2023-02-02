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Всемирный день выборов

Всемирный день выборов - РИА Новости, 02.02.2023

Всемирный день выборов

Всемирный день выборов (Global Elections Day) ежегодно проводится в первый четверг февраля. В 2023 году дата приходится на 2 февраля. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T02:11

2023-02-02T02:11

2023-02-02T02:11

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всемирный день выборов

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Всемирный день выборов (Global Elections Day) ежегодно проводится в первый четверг февраля. В 2023 году дата приходится на 2 февраля.Праздник был учрежден в 2005 году в ходе Всемирной конференции избирательных организаций, которая прошла в венгерском городе Шиофоке 14-17 сентября.Всемирный день выборов по замыслу его учредителей должен привлечь внимание людей к проблеме обеспечения избирательных прав и совершенствования электоральных процессов и направлен на поддержку мировой демократии, расширение знаний о выборах и содействие участию избирателей в голосовании.По традиции в этот день проводятся различные мероприятия электоральной тематики.Истоки современных выборов лежат в Древней Греции и Древнем Риме, где свободные граждане были обязаны участвовать в политической жизни, заседая в народных собраниях. Воля народа, выраженная голосованием в собрании, приобретала силу закона.В Древней Греции применялось открытое голосование и тайная баллотировка с помощью жребия. "Бюллетенем" был боб: белый боб означал "за", черный – "против". В Афинах существовал еще один тип тайного голосования "суд черепков": по нему община имела право изгонять из пределов города любого общественного деятеля, если его популярность угрожала основам демократии. Процедура голосования выглядела так: участник получал черепок и писал на нем имя человека, которого считал нужным изгнать из Афин, а затем помещал черепок в специальное огороженное место на площади. Тот, чье имя повторялось большее число раз, объявлялся изгнанным.В Древнем Риме предвыборная кампания начиналась задолго до дня голосования. Кандидат заявлял органам власти о своем желании баллотироваться. После этого начиналась предвыборная борьба. Происходило это следующим образом: кандидат облачался в белоснежную тогу (кандидата), что означало его чистую совесть, и отправлялся на площади и базары, прося поддержки у избирателей. В день голосования каждый избиратель получал маленькую дощечку – избирательный бюллетень – и писал на ней имя кандидата и опускал в урну. Истоки избирательных технологий на территории современной России также берут свое начало в античной эпохе. В древнем античном городе Танаисе (III в. до н.э. – V в. н.э.), располагавшемся на территории Ростовской области, использовался один из самых примитивных приемов – голосование руками.Жители Танаиса собирались на народное собрание на городской площади и после того, как председательствующий на собрании оглашал текст предлагаемого постановления или имя избираемого кандидата, поднимали руки в знак согласия.Огромную роль в развитии демократии уже в наше время сыграла Великая Французская революция. Она способствовала рождению таких понятий, как "активное избирательное право", "пассивное избирательное право", "списки избирателей", "права человека и гражданина".Современная система тайного голосования, при которой избирательная комиссия печатает избирательный бюллетень типографским способом, выдает его голосующему, а тот делает отметку в бюллетене, была разработана и применена во второй половине XIX века в Австрии.Участие в ведении государственных дел, в том числе через выборы, является правом человека, защищенным международными документами в области прав человека. Оно гарантировано во Всеобщей декларации прав человека (статья 21) и положениях последующих договоров, в частности, в статье 25 Международного пакта о гражданских и политических правах. На региональном уровне это основное право также признано в Африканской, Межамериканской и Европейской системах защиты прав человека.Страны и народы всего мира признали, что свободные и подлинные выборы являются важнейшим демократическим требованием и обязательным средством выражения воли народа, которая является основой государственной власти.Помимо того, что участие само по себе является правом человека, видное место в избирательных процессах занимают и другие права человека. Для полноценного осуществления права голосовать и быть избранным важно наличие условий, обеспечивающих уважение прав человека и их реализацию всеми людьми, в частности права на равенство и недискриминацию, на свободу мнений и их свободное выражение, на свободу мирных собраний и ассоциации, на безопасность и на эффективные средства правовой защиты.В России в 2012 году был установлен Единый день голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления – второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва – день голосования на этих выборах. По данным Центризбиркома, в сентябре 2023 года в России пройдут голосования в рамках одной федеральной и 45 региональных избирательных кампаний. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, всемирный день выборов