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Киев уверен, что США неправильно оценивали силы ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Киев уверен, что США неправильно оценивали силы ВСУ, пишут СМИ
Киев уверен, что США неправильно оценивали силы ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2023
Киев уверен, что США неправильно оценивали силы ВСУ, пишут СМИ
В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась по поводу возможностей украинских войск на протяжении всего конфликта, пишет газета Politico. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:20
2023-02-02T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
марк милли
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась по поводу возможностей украинских войск на протяжении всего конфликта, пишет газета Politico. "Украинцы отмечают, что американская разведка об их военных способностях постоянно ошибалась на протяжении длящейся почти год войны", - пишет издание. Ранее Politico писало, что администрацию Владимира Зеленского привели в ярость слова главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что Украине вряд ли удастся "вытеснить российские силы" со всех занятых территорий. В январе Милли заявил, что, по его мнению, в 2023 году будет очень-очень трудно вытеснить российские силы со всей украинской территории. Он также отметил, что конфликт на Украине должен завершиться дипломатически. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230202/gaydar-1849125763.html
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в мире, россия, украина, киев, марк милли, владимир зеленский, сша, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Марк Милли, Владимир Зеленский, США, Пентагон
10:20 02.02.2023
 
Киев уверен, что США неправильно оценивали силы ВСУ, пишут СМИ

Politico: в Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась о возможностях ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась по поводу возможностей украинских войск на протяжении всего конфликта, пишет газета Politico.
"Украинцы отмечают, что американская разведка об их военных способностях постоянно ошибалась на протяжении длящейся почти год войны", - пишет издание.
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Ранее Politico писало, что администрацию Владимира Зеленского привели в ярость слова главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что Украине вряд ли удастся "вытеснить российские силы" со всех занятых территорий.
В январе Милли заявил, что, по его мнению, в 2023 году будет очень-очень трудно вытеснить российские силы со всей украинской территории. Он также отметил, что конфликт на Украине должен завершиться дипломатически.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
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