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Киев уверен, что США неправильно оценивали силы ВСУ, пишут СМИ

Киев уверен, что США неправильно оценивали силы ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2023

Киев уверен, что США неправильно оценивали силы ВСУ, пишут СМИ

В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась по поводу возможностей украинских войск на протяжении всего конфликта, пишет газета Politico. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:20

2023-02-02T10:20

2023-02-02T10:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась по поводу возможностей украинских войск на протяжении всего конфликта, пишет газета Politico. "Украинцы отмечают, что американская разведка об их военных способностях постоянно ошибалась на протяжении длящейся почти год войны", - пишет издание. Ранее Politico писало, что администрацию Владимира Зеленского привели в ярость слова главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что Украине вряд ли удастся "вытеснить российские силы" со всех занятых территорий. В январе Милли заявил, что, по его мнению, в 2023 году будет очень-очень трудно вытеснить российские силы со всей украинской территории. Он также отметил, что конфликт на Украине должен завершиться дипломатически. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230202/gaydar-1849125763.html

https://ria.ru/20230202/poteri-1849128664.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

россия

украина

киев

сша

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в мире, россия, украина, киев, марк милли, владимир зеленский, сша, пентагон