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Встреча Путина с представителями общественных организаций. Трансляция - РИА Новости, 02.02.2023
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Встреча Путина с представителями общественных организаций. Трансляция
Встреча Путина с представителями общественных организаций. Трансляция - РИА Новости, 02.02.2023
Встреча Путина с представителями общественных организаций. Трансляция
Путин проводит встречу с представителями общественных патриотических объединений и молодежных организаций. РИА Новости, 02.02.2023
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общество
россия
владимир путин
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Путин проводит встречу с представителями общественных патриотических объединений и молодежных организаций.
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LIVE: Путин на встрече с представителями общественных патриотических объединений
LIVE: Путин на встрече с представителями общественных патриотических объединений
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общество, россия, владимир путин, видео
Общество, Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с представителями общественных организаций. Трансляция
Путин проводит встречу с представителями общественных патриотических объединений и молодежных организаций.
2023-02-02T19:01
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19:01 02.02.2023 (обновлено: 19:05 02.02.2023)
 

Встреча Путина с представителями общественных организаций. Трансляция

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Путин проводит встречу с представителями общественных патриотических объединений и молодежных организаций.
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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