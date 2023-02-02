https://ria.ru/20230202/vstrecha-1849255584.html
Встреча Путина с представителями общественных организаций. Трансляция
Встреча Путина с представителями общественных организаций. Трансляция - РИА Новости, 02.02.2023
Встреча Путина с представителями общественных организаций. Трансляция
Путин проводит встречу с представителями общественных патриотических объединений и молодежных организаций. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:01
2023-02-02T19:01
2023-02-02T19:05
общество
россия
владимир путин
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Путин проводит встречу с представителями общественных патриотических объединений и молодежных организаций.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на встрече с представителями общественных патриотических объединений
LIVE: Путин на встрече с представителями общественных патриотических объединений
2023-02-02T19:01
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PT51M46S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, видео
Общество, Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с представителями общественных организаций. Трансляция
Путин проводит встречу с представителями общественных патриотических объединений и молодежных организаций.
2023-02-02T19:01
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PT51M46S
19:01 02.02.2023 (обновлено: 19:05 02.02.2023)
Встреча Путина с представителями общественных организаций. Трансляция
Путин проводит встречу с представителями общественных патриотических объединений и молодежных организаций.