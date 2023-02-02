https://ria.ru/20230202/voennye-1849330767.html
В Госдуме предложили не платить военным под дисциплинарным арестом
В Госдуме предложили не платить военным под дисциплинарным арестом - РИА Новости, 02.02.2023
В Госдуме предложили не платить военным под дисциплинарным арестом
Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР) и первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов (ЕР) внесли в Госдуму законопроект, которым... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:46
2023-02-02T17:46
2023-02-02T17:46
андрей картаполов
госдума рф
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР) и первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов (ЕР) внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается не выплачивать в период военного времени военнослужащим под дисциплинарным арестом денежное довольствие за период отбывания наказания, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. "Одновременно для усиления эффективности дисциплинарного ареста статьей 2 законопроекта предлагается внести изменения в Федеральный закон от 7 ноября 2011 года № З06-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" установив, что военнослужащим, в отношении которых в качестве меры дисциплинарного воздействия применен дисциплинарный арест, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время денежное довольствие за период отбывания дисциплинарного ареста и отдельные дополнительные выплаты за месяц (месяцы), в котором (которых) указанные лица были подвергнуты дисциплинарному аресту, не выплачиваются", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834327844.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей картаполов, госдума рф, единая россия, андрей красов, общество, россия, военные, армия
Андрей Картаполов, Госдума РФ, Единая Россия, Андрей Красов, Общество, Россия, Военные, Армия
В Госдуме предложили не платить военным под дисциплинарным арестом
В Госдуме предложили не платить денежное довольствие военным под дисциплинарным арестом