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Мэру Кишинева пригрозили уголовной ответственностью из-за проблем с водой - РИА Новости, 02.02.2023
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Мэру Кишинева пригрозили уголовной ответственностью из-за проблем с водой
Мэру Кишинева пригрозили уголовной ответственностью из-за проблем с водой - РИА Новости, 02.02.2023
Мэру Кишинева пригрозили уголовной ответственностью из-за проблем с водой
Мэру Кишинева Иону Чебану может грозить уголовная ответственность, если жители молдавской столицы останутся без воды, заявил депутат парламента от правящей... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:19
2023-02-02T16:19
ион чебан
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жкх
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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Мэру Кишинева Иону Чебану может грозить уголовная ответственность, если жители молдавской столицы останутся без воды, заявил депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Василий Грэдинару. Ранее мэр призвал жителей молдавской столицы запасаться водой, поскольку водоснабжение в Кишиневе может быть приостановлено из-за долгов за электроэнергию предприятия "Апэ-канал". Поставщик электроэнергии Premier Energy выпустил заявление, согласно которому электроэнергию отключили только для административного блока "Апэ-канала", что не влияет на технологический процесс работы систем водопровода, канализации и подачи теплоносителя. Несмотря на это, вице-мэр Ирина Гутник сообщила СМИ, что жители домов на трех основных улицах одного из районов Кишинева уже остались без воды. "Если вода будет отключена, ответственность за это будет только на Ионе Чебане, и мы незамедлительно вмешаемся... Он должен понимать, что эти действия пахнут уголовным делом", - заявил на брифинге Грэдинару. Его коллега Алекс Трубка добавил, что угроза отключения жителей столицы от сети питьевого водоснабжения абсолютно необоснованна, поскольку предприятие может использовать генераторы, чтобы продолжить работу.
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ион чебан, кишинев, в мире, жкх
Ион Чебан, Кишинев, В мире, ЖКХ
16:19 02.02.2023
 
Мэру Кишинева пригрозили уголовной ответственностью из-за проблем с водой

Власти пригрозили мэру Кишинева уголовной ответственностью из-за проблем с водоснабжением

© Flickr / inyuchoВид на Кишинев
Вид на Кишинев - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Flickr / inyucho
Вид на Кишинев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Мэру Кишинева Иону Чебану может грозить уголовная ответственность, если жители молдавской столицы останутся без воды, заявил депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Василий Грэдинару.
Ранее мэр призвал жителей молдавской столицы запасаться водой, поскольку водоснабжение в Кишиневе может быть приостановлено из-за долгов за электроэнергию предприятия "Апэ-канал". Поставщик электроэнергии Premier Energy выпустил заявление, согласно которому электроэнергию отключили только для административного блока "Апэ-канала", что не влияет на технологический процесс работы систем водопровода, канализации и подачи теплоносителя. Несмотря на это, вице-мэр Ирина Гутник сообщила СМИ, что жители домов на трех основных улицах одного из районов Кишинева уже остались без воды.
"Если вода будет отключена, ответственность за это будет только на Ионе Чебане, и мы незамедлительно вмешаемся... Он должен понимать, что эти действия пахнут уголовным делом", - заявил на брифинге Грэдинару.
Его коллега Алекс Трубка добавил, что угроза отключения жителей столицы от сети питьевого водоснабжения абсолютно необоснованна, поскольку предприятие может использовать генераторы, чтобы продолжить работу.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 14:12
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