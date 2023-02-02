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Вучич заявил, что уважает Путина, но служит только Сербии - РИА Новости, 02.02.2023
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Вучич заявил, что уважает Путина, но служит только Сербии
Вучич заявил, что уважает Путина, но служит только Сербии - РИА Новости, 02.02.2023
Вучич заявил, что уважает Путина, но служит только Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что лично уважает российского лидера Владимира Путина, но служит только Сербии, которая является его единственной... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:32
2023-02-02T19:32
сербия
в мире
приштина
россия
александр вучич
владимир путин
евросоюз
александр невский
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БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что лично уважает российского лидера Владимира Путина, но служит только Сербии, которая является его единственной родиной. Утром в четверг началось специальное заседания Скупщины (парламента), чей единственный пункт – рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Первым перед депутатами выступает глава государства. Заседание началось с акции право-патриотической оппозиции "Нет капитуляции" против плана Запада по урегулированию в крае. В ходе дебатов атмосфера в зале несколько раз накалялась, выкрики с мест переходили в личные оскорбления. Депутаты правых оппозиционных партий вставали с мест с шумом и в один из моментов двинулись в сторону президиума, где находится Вучич, но до рукоприкладства не дошло, после перерыва выступления продолжились. "Мне говорите (об отношениях с Россией – ред.), а Владимир Путин даже не знает, как вы выглядите. Мне он вручил Орден Александра Невского, а не вам. Я получил его за то, что уважаем друг друга как независимые государства. Мое дело – служить Сербии и никому другому. Буду уважать президента Путина, но у меня всего одно отечество, и это Сербия", - заявил сербский лидер парламентариям. Он также отреагировал на критику лидера патриотического движения "Заветники" Милицы Джурджевич-Стаменковски, которая участвует в дебатах на серьезном сроке беременности. "Россия слишком серьезное государство, чтобы стоять за такими как вы. Если бы такая мировая сила надеялась на вас, это был бы знак полного провала", - отметил президент Сербии. Ранее он отметил, что Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, не по указке из США, России или ЕС. Сербский лидер указал, что вооруженный конфликт на Украине разрастается в разновидность третьей мировой войны, которая в предстоящем периоде станет еще больше и тяжелее. По его словам мировые державы теперь не могут позволить малым странам столько политической свободы, сколько бы они хотели иметь, "как и пространства для дыхания, жизни и для принятия решений". В качестве примера Вучич привел свое участие в саммите ЕС – Западные Балканы в Албании осенью, где по его словам, был подвержен общему давлению из-за того, что Белград не поддерживает санкции Запада против Москвы.
https://ria.ru/20230112/serbiya-1844268838.html
https://ria.ru/20230202/serbiya-1849251777.html
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сербия, в мире, приштина, россия, александр вучич, владимир путин, евросоюз, александр невский
Сербия, В мире, Приштина, Россия, Александр Вучич, Владимир Путин, Евросоюз, Александр Невский
19:32 02.02.2023
 
Вучич заявил, что уважает Путина, но служит только Сербии

Президент Вучич заявил, что уважает Владимира Путина, но служит только Сербии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что лично уважает российского лидера Владимира Путина, но служит только Сербии, которая является его единственной родиной.
Утром в четверг началось специальное заседания Скупщины (парламента), чей единственный пункт – рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Первым перед депутатами выступает глава государства.
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 00:56
В МИД Сербии заявили о неизменности отказа от санкций против России
Заседание началось с акции право-патриотической оппозиции "Нет капитуляции" против плана Запада по урегулированию в крае. В ходе дебатов атмосфера в зале несколько раз накалялась, выкрики с мест переходили в личные оскорбления. Депутаты правых оппозиционных партий вставали с мест с шумом и в один из моментов двинулись в сторону президиума, где находится Вучич, но до рукоприкладства не дошло, после перерыва выступления продолжились.
"Мне говорите (об отношениях с Россией – ред.), а Владимир Путин даже не знает, как вы выглядите. Мне он вручил Орден Александра Невского, а не вам. Я получил его за то, что уважаем друг друга как независимые государства. Мое дело – служить Сербии и никому другому. Буду уважать президента Путина, но у меня всего одно отечество, и это Сербия", - заявил сербский лидер парламентариям.
Он также отреагировал на критику лидера патриотического движения "Заветники" Милицы Джурджевич-Стаменковски, которая участвует в дебатах на серьезном сроке беременности.
"Россия слишком серьезное государство, чтобы стоять за такими как вы. Если бы такая мировая сила надеялась на вас, это был бы знак полного провала", - отметил президент Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 14:16
Вучич заявил, что Сербия осталась без союзников на Западе
Ранее он отметил, что Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, не по указке из США, России или ЕС. Сербский лидер указал, что вооруженный конфликт на Украине разрастается в разновидность третьей мировой войны, которая в предстоящем периоде станет еще больше и тяжелее.
По его словам мировые державы теперь не могут позволить малым странам столько политической свободы, сколько бы они хотели иметь, "как и пространства для дыхания, жизни и для принятия решений". В качестве примера Вучич привел свое участие в саммите ЕС – Западные Балканы в Албании осенью, где по его словам, был подвержен общему давлению из-за того, что Белград не поддерживает санкции Запада против Москвы.
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря 2022, 10:36
В Госдуме призвали выступить в защиту прав Сербии
 
СербияВ миреПриштинаРоссияАлександр ВучичВладимир ПутинЕвросоюзАлександр Невский
 
 
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