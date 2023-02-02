Вучич заявил, что уважает Путина, но служит только Сербии
Президент Вучич заявил, что уважает Владимира Путина, но служит только Сербии
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что лично уважает российского лидера Владимира Путина, но служит только Сербии, которая является его единственной родиной.
Утром в четверг началось специальное заседания Скупщины (парламента), чей единственный пункт – рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Первым перед депутатами выступает глава государства.
Заседание началось с акции право-патриотической оппозиции "Нет капитуляции" против плана Запада по урегулированию в крае. В ходе дебатов атмосфера в зале несколько раз накалялась, выкрики с мест переходили в личные оскорбления. Депутаты правых оппозиционных партий вставали с мест с шумом и в один из моментов двинулись в сторону президиума, где находится Вучич, но до рукоприкладства не дошло, после перерыва выступления продолжились.
"Мне говорите (об отношениях с Россией – ред.), а Владимир Путин даже не знает, как вы выглядите. Мне он вручил Орден Александра Невского, а не вам. Я получил его за то, что уважаем друг друга как независимые государства. Мое дело – служить Сербии и никому другому. Буду уважать президента Путина, но у меня всего одно отечество, и это Сербия", - заявил сербский лидер парламентариям.
Он также отреагировал на критику лидера патриотического движения "Заветники" Милицы Джурджевич-Стаменковски, которая участвует в дебатах на серьезном сроке беременности.
"Россия слишком серьезное государство, чтобы стоять за такими как вы. Если бы такая мировая сила надеялась на вас, это был бы знак полного провала", - отметил президент Сербии.
По его словам мировые державы теперь не могут позволить малым странам столько политической свободы, сколько бы они хотели иметь, "как и пространства для дыхания, жизни и для принятия решений". В качестве примера Вучич привел свое участие в саммите ЕС – Западные Балканы в Албании осенью, где по его словам, был подвержен общему давлению из-за того, что Белград не поддерживает санкции Запада против Москвы.
12 декабря 2022, 10:36В Госдуме призвали выступить в защиту прав Сербии