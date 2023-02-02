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СМИ: Украина при любом окончании конфликта будет расчлененной и недовольной - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849266546.html
СМИ: Украина при любом окончании конфликта будет расчлененной и недовольной
СМИ: Украина при любом окончании конфликта будет расчлененной и недовольной - РИА Новости, 02.02.2023
СМИ: Украина при любом окончании конфликта будет расчлененной и недовольной
Украина останется расчлененной и недовольной при любом варианте окончания конфликта с Россией, сообщает издание Spectator. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:06
2023-02-02T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украина останется расчлененной и недовольной при любом варианте окончания конфликта с Россией, сообщает издание Spectator. "Даже при оптимистичном варианте развития событий... Украина все еще останется расчлененной, а (Владимир Владимирович) Путин, наверное, все еще у власти... Практически нет реалистичного исхода этой войны, при котором бы украинцы не закричали "Предательство!", - говорится в сообщении издания. По мнению Spectator, у Украины и НАТО разное видение победы. При этом в альянсе единства нет: если РФ объявит о прекращении огня и предложит переговоры, ряд стран НАТО поддержат эту инициативу, и наступит раскол. А именно альянс отвечает за обеспечение Украины оборудованием и снаряжением, напоминает издание. Отмечается также, что попытки Киева получить контроль над Крымом и Донбассом приведут к захватнической войне со стороны Украины. Подавляющее большинство жителей Крыма - это россияне, которые не хотят становиться украинцами. Ссылаясь на французскую журналистку, которая посетила Донбасс в 2022 году, издание подчеркивает, что его жители также не хотят становиться частью Украины. "Встает очень неприятный вопрос: хочет ли Запад заниматься принуждением людей воссоединиться со страной, частью которой они не хотят быть?", - интересуется Spectator. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848218210.html
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:06 02.02.2023
 
СМИ: Украина при любом окончании конфликта будет расчлененной и недовольной

Spectator: Украина при любом окончании конфликта останется расчлененной и недовольной

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украина останется расчлененной и недовольной при любом варианте окончания конфликта с Россией, сообщает издание Spectator.
"Даже при оптимистичном варианте развития событий... Украина все еще останется расчлененной, а (Владимир Владимирович) Путин, наверное, все еще у власти... Практически нет реалистичного исхода этой войны, при котором бы украинцы не закричали "Предательство!", - говорится в сообщении издания.
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 14:28
СМИ: на Западе считают, что в ситуации на Украине время на стороне России
По мнению Spectator, у Украины и НАТО разное видение победы. При этом в альянсе единства нет: если РФ объявит о прекращении огня и предложит переговоры, ряд стран НАТО поддержат эту инициативу, и наступит раскол. А именно альянс отвечает за обеспечение Украины оборудованием и снаряжением, напоминает издание.
Отмечается также, что попытки Киева получить контроль над Крымом и Донбассом приведут к захватнической войне со стороны Украины. Подавляющее большинство жителей Крыма - это россияне, которые не хотят становиться украинцами. Ссылаясь на французскую журналистку, которая посетила Донбасс в 2022 году, издание подчеркивает, что его жители также не хотят становиться частью Украины. "Встает очень неприятный вопрос: хочет ли Запад заниматься принуждением людей воссоединиться со страной, частью которой они не хотят быть?", - интересуется Spectator.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украину некому спасти, кроме нее самой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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