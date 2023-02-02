СМИ: Украина при любом окончании конфликта будет расчлененной и недовольной
Spectator: Украина при любом окончании конфликта останется расчлененной и недовольной
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украина останется расчлененной и недовольной при любом варианте окончания конфликта с Россией, сообщает издание Spectator.
"Даже при оптимистичном варианте развития событий... Украина все еще останется расчлененной, а (Владимир Владимирович) Путин, наверное, все еще у власти... Практически нет реалистичного исхода этой войны, при котором бы украинцы не закричали "Предательство!", - говорится в сообщении издания.
По мнению Spectator, у Украины и НАТО разное видение победы. При этом в альянсе единства нет: если РФ объявит о прекращении огня и предложит переговоры, ряд стран НАТО поддержат эту инициативу, и наступит раскол. А именно альянс отвечает за обеспечение Украины оборудованием и снаряжением, напоминает издание.
Отмечается также, что попытки Киева получить контроль над Крымом и Донбассом приведут к захватнической войне со стороны Украины. Подавляющее большинство жителей Крыма - это россияне, которые не хотят становиться украинцами. Ссылаясь на французскую журналистку, которая посетила Донбасс в 2022 году, издание подчеркивает, что его жители также не хотят становиться частью Украины. "Встает очень неприятный вопрос: хочет ли Запад заниматься принуждением людей воссоединиться со страной, частью которой они не хотят быть?", - интересуется Spectator.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".