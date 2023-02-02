https://ria.ru/20230202/ukraina-1849181520.html

Киев может победить, если получит оружие, заявил экс-генсек НАТО

Киев может победить, если получит оружие, заявил экс-генсек НАТО - РИА Новости, 02.02.2023

Киев может победить, если получит оружие, заявил экс-генсек НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Киев может победить, если ему поставят все необходимое оружие. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:30

2023-02-02T11:30

2023-02-02T11:30

россия

украина

киев

андерс фог расмуссен

нато

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102665/38/1026653803_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_a054c3a9e3e280194b3aeb3459e8099c.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Киев может победить, если ему поставят все необходимое оружие. "Самый большой риск - это затягивание конфликта. Вот почему мы заинтересованы в скорейшем прекращении войны с помощью оружия", - заявил Расмуссен в интервью изданию Politico. По словам экс-генсека НАТО, западные союзники должны передать Украине все, что ей необходимо, и сделать это без промедления. "Если мы передадим все оружие, которое нужно Украине, они могут победить", - заявил он, отметив, что речь идет также о возвращении Киевом под свой контроль Крыма. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская оборонная промышленность ежегодно выпускает ракет ПВО столько же, сколько все остальные производители в мире, и это вселяет уверенность в победу России на Украине. Он также перечислил еще ряд слагаемых, которые внушают уверенность в победе: единство и сплоченность российского народа, мужество и героизм военнослужащих. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.

https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849177046.html

https://ria.ru/20230202/vsu-1849151679.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, андерс фог расмуссен, нато, оон