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Киев может победить, если получит оружие, заявил экс-генсек НАТО - РИА Новости, 02.02.2023
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Киев может победить, если получит оружие, заявил экс-генсек НАТО
Киев может победить, если получит оружие, заявил экс-генсек НАТО - РИА Новости, 02.02.2023
Киев может победить, если получит оружие, заявил экс-генсек НАТО
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Киев может победить, если ему поставят все необходимое оружие. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:30
2023-02-02T11:30
россия
украина
киев
андерс фог расмуссен
нато
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Киев может победить, если ему поставят все необходимое оружие. "Самый большой риск - это затягивание конфликта. Вот почему мы заинтересованы в скорейшем прекращении войны с помощью оружия", - заявил Расмуссен в интервью изданию Politico. По словам экс-генсека НАТО, западные союзники должны передать Украине все, что ей необходимо, и сделать это без промедления. "Если мы передадим все оружие, которое нужно Украине, они могут победить", - заявил он, отметив, что речь идет также о возвращении Киевом под свой контроль Крыма. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская оборонная промышленность ежегодно выпускает ракет ПВО столько же, сколько все остальные производители в мире, и это вселяет уверенность в победу России на Украине. Он также перечислил еще ряд слагаемых, которые внушают уверенность в победе: единство и сплоченность российского народа, мужество и героизм военнослужащих. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.
https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849177046.html
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россия, украина, киев, андерс фог расмуссен, нато, оон
Россия, Украина, Киев, Андерс Фог Расмуссен, НАТО, ООН
11:30 02.02.2023
 
Киев может победить, если получит оружие, заявил экс-генсек НАТО

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Киев может победить, если ему поставят все необходимое оружие

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в медиабанкАндерс Фог Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Киев может победить, если ему поставят все необходимое оружие.
"Самый большой риск - это затягивание конфликта. Вот почему мы заинтересованы в скорейшем прекращении войны с помощью оружия", - заявил Расмуссен в интервью изданию Politico.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 11:24
СМИ раскрыли, как Запад может поставить истребители Украине
По словам экс-генсека НАТО, западные союзники должны передать Украине все, что ей необходимо, и сделать это без промедления.
"Если мы передадим все оружие, которое нужно Украине, они могут победить", - заявил он, отметив, что речь идет также о возвращении Киевом под свой контроль Крыма.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская оборонная промышленность ежегодно выпускает ракет ПВО столько же, сколько все остальные производители в мире, и это вселяет уверенность в победу России на Украине. Он также перечислил еще ряд слагаемых, которые внушают уверенность в победе: единство и сплоченность российского народа, мужество и героизм военнослужащих.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 10:20Специальная военная операция на Украине
Киев уверен, что США неправильно оценивали силы ВСУ, пишут СМИ
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
РоссияУкраинаКиевАндерс Фог РасмуссенНАТОООН
 
 
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