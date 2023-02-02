https://ria.ru/20230202/ukraina-1849163739.html

Лавров заявил об эскалации конфликта на Украине

Лавров заявил об эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров заявил об эскалации конфликта на Украине

Эскалация конфликта на Украине со стороны Запада налицо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:52

2023-02-02T10:52

2023-02-02T11:06

в мире

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Эскалация конфликта на Украине со стороны Запада налицо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."То, что Запад не может успокоиться и, как в печально известных сказках, с каждым шагом завязает в еще больше в болоте, - это играет важную роль на ход операции. Эта эскалация, вы абсолютно правы, она как снежный ком", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости, отвечая на вопрос о том, налицо ли эскалация в свете поставок Западом вооружений.

https://ria.ru/20230202/vopros-1849167898.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сергей лавров