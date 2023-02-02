https://ria.ru/20230202/ukraina-1849163739.html
Лавров заявил об эскалации конфликта на Украине
Лавров заявил об эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров заявил об эскалации конфликта на Украине
Эскалация конфликта на Украине со стороны Запада налицо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:52
2023-02-02T10:52
2023-02-02T11:06
в мире
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Эскалация конфликта на Украине со стороны Запада налицо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."То, что Запад не может успокоиться и, как в печально известных сказках, с каждым шагом завязает в еще больше в болоте, - это играет важную роль на ход операции. Эта эскалация, вы абсолютно правы, она как снежный ком", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости, отвечая на вопрос о том, налицо ли эскалация в свете поставок Западом вооружений.
https://ria.ru/20230202/vopros-1849167898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лавров
В мире, Украина, Сергей Лавров
10:52 02.02.2023 (обновлено: 11:06 02.02.2023)
Лавров заявил об эскалации конфликта на Украине
Глава МИД Лавров заявил об эскалации конфликта на Украине со стороны Запада