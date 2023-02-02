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СМИ: британская армия лишилась важнейшего оружия из-за Украины - РИА Новости, 02.02.2023
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СМИ: британская армия лишилась важнейшего оружия из-за Украины
СМИ: британская армия лишилась важнейшего оружия из-за Украины - РИА Новости, 02.02.2023
СМИ: британская армия лишилась важнейшего оружия из-за Украины
Великобритания передала Украине все имеющиеся установки AS-90 и теперь вынуждена срочно искать способ пополнить запасы тяжелых орудий, сообщает газета Daily... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:18
2023-02-02T10:50
в мире
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джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Великобритания передала Украине все имеющиеся установки AS-90 и теперь вынуждена срочно искать способ пополнить запасы тяжелых орудий, сообщает газета Daily Mail.Из-за решения отдать киевскому режиму все тридцать тяжелых установок армия Соединенного Королевства может оказаться в уязвимом положении, пока не закончит работу над проектом Mobile Fires Platform к 2029 году, говорится в статье.При этом Минобороны Великобритании подчеркнуло, что ведет поиски орудий K9 Thunder и Archer, чтобы вооружить артиллерию заново.Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. Так, после долгих обсуждений вопроса поставок западных танков ВСУ немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Поставки танков киевским властям также анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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в мире, технологии, украина, великобритания, киев, джо байден, вооруженные силы украины, m1 abrams
В мире, Технологии, Украина, Великобритания, Киев, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, M1 Abrams
10:18 02.02.2023 (обновлено: 10:50 02.02.2023)
 
СМИ: британская армия лишилась важнейшего оружия из-за Украины

Daily Mail: у британской артиллерии не осталось тяжелых орудий из-за Украины

CC BY 3.0 / Bthebest / Самоходная артиллерийская установка AS-90
Самоходная артиллерийская установка AS-90 - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
CC BY 3.0 / Bthebest /
Самоходная артиллерийская установка AS-90. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Великобритания передала Украине все имеющиеся установки AS-90 и теперь вынуждена срочно искать способ пополнить запасы тяжелых орудий, сообщает газета Daily Mail.

"Если у артиллеристов нет оружия, мы не можем сражаться, мы не можем тренироваться", — пояснил изданию источник в оборонном ведомстве страны.

Из-за решения отдать киевскому режиму все тридцать тяжелых установок армия Соединенного Королевства может оказаться в уязвимом положении, пока не закончит работу над проектом Mobile Fires Platform к 2029 году, говорится в статье.
При этом Минобороны Великобритании подчеркнуло, что ведет поиски орудий K9 Thunder и Archer, чтобы вооружить артиллерию заново.
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Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Поставки танков киевским властям также анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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