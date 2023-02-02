10:18 02.02.2023 (обновлено: 10:50 02.02.2023)
СМИ: британская армия лишилась важнейшего оружия из-за Украины
Daily Mail: у британской артиллерии не осталось тяжелых орудий из-за Украины
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Великобритания передала Украине все имеющиеся установки AS-90 и теперь вынуждена срочно искать способ пополнить запасы тяжелых орудий, сообщает газета Daily Mail.
"Если у артиллеристов нет оружия, мы не можем сражаться, мы не можем тренироваться", — пояснил изданию источник в оборонном ведомстве страны.
Из-за решения отдать киевскому режиму все тридцать тяжелых установок армия Соединенного Королевства может оказаться в уязвимом положении, пока не закончит работу над проектом Mobile Fires Platform к 2029 году, говорится в статье.
При этом Минобороны Великобритании подчеркнуло, что ведет поиски орудий K9 Thunder и Archer, чтобы вооружить артиллерию заново.
Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. Так, после долгих обсуждений вопроса поставок западных танков ВСУ немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2.
Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Поставки танков киевским властям также анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.