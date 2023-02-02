https://ria.ru/20230202/ukraina-1849151158.html

СМИ: британская армия лишилась важнейшего оружия из-за Украины

СМИ: британская армия лишилась важнейшего оружия из-за Украины - РИА Новости, 02.02.2023

СМИ: британская армия лишилась важнейшего оружия из-за Украины

Великобритания передала Украине все имеющиеся установки AS-90 и теперь вынуждена срочно искать способ пополнить запасы тяжелых орудий, сообщает газета Daily... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:18

2023-02-02T10:18

2023-02-02T10:50

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Великобритания передала Украине все имеющиеся установки AS-90 и теперь вынуждена срочно искать способ пополнить запасы тяжелых орудий, сообщает газета Daily Mail.Из-за решения отдать киевскому режиму все тридцать тяжелых установок армия Соединенного Королевства может оказаться в уязвимом положении, пока не закончит работу над проектом Mobile Fires Platform к 2029 году, говорится в статье.При этом Минобороны Великобритании подчеркнуло, что ведет поиски орудий K9 Thunder и Archer, чтобы вооружить артиллерию заново.Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. Так, после долгих обсуждений вопроса поставок западных танков ВСУ немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Поставки танков киевским властям также анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230202/priznanie-1849119661.html

https://ria.ru/20230202/podderzhka-1849136288.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, украина, великобритания, киев, джо байден, вооруженные силы украины, m1 abrams