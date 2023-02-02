https://ria.ru/20230202/turtsiya-1849331440.html
МИД Турции вызвал послов девяти стран
МИД Турции вызвал послов девяти стран - РИА Новости, 02.02.2023
МИД Турции вызвал послов девяти стран
Послы девяти стран, в том числе закрывших консульства в Стамбуле, вызваны в МИД Турции, сообщил гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:48
2023-02-02T17:48
2023-02-02T17:55
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АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Послы девяти стран, в том числе закрывших консульства в Стамбуле, вызваны в МИД Турции, сообщил гостелеканал TRT Haber.Ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в четверг назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов."Срочные новости: послы девяти стран, включая страны, закрывшие свои консульства, были вызваны в министерство иностранных дел Турции",- передал телеканал.На данный момент свои консульства в Стамбуле закрыли шесть европейских стран. Телеканал не уточнил данные о послах трёх остальных государств.Ранее посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула, целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.На прошлой неделе посольство США также предупреждало о вероятности терактов на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми. Дипмиссия Франции тогда выпустила схожее предупреждение, сославшись на информацию от американского посольства.
https://ria.ru/20230202/koran-1849312711.html
https://ria.ru/20230202/terakty-1849158973.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул
17:48 02.02.2023 (обновлено: 17:55 02.02.2023)
МИД Турции вызвал послов девяти стран
МИД Турции вызвал послов девяти стран, в том числе закрывших консульства в Стамбуле
АНКАРА, 2 фев - РИА Новости.
Послы девяти стран, в том числе закрывших консульства в Стамбуле, вызваны в МИД Турции, сообщил гостелеканал TRT Haber
.
Ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу
в четверг назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США
об угрозе терактов.
"Срочные новости: послы девяти стран, включая страны, закрывшие свои консульства, были вызваны в министерство иностранных дел Турции",- передал телеканал.
На данный момент свои консульства в Стамбуле закрыли шесть европейских стран. Телеканал не уточнил данные о послах трёх остальных государств.
Ранее посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула, целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.
На прошлой неделе посольство США также предупреждало о вероятности терактов на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе
ультраправыми. Дипмиссия Франции тогда выпустила схожее предупреждение, сославшись на информацию от американского посольства.