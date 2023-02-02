https://ria.ru/20230202/turtsiya-1849331440.html

МИД Турции вызвал послов девяти стран

МИД Турции вызвал послов девяти стран - РИА Новости, 02.02.2023

МИД Турции вызвал послов девяти стран

Послы девяти стран, в том числе закрывших консульства в Стамбуле, вызваны в МИД Турции, сообщил гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:48

2023-02-02T17:48

2023-02-02T17:55

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АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Послы девяти стран, в том числе закрывших консульства в Стамбуле, вызваны в МИД Турции, сообщил гостелеканал TRT Haber.Ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в четверг назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов."Срочные новости: послы девяти стран, включая страны, закрывшие свои консульства, были вызваны в министерство иностранных дел Турции",- передал телеканал.На данный момент свои консульства в Стамбуле закрыли шесть европейских стран. Телеканал не уточнил данные о послах трёх остальных государств.Ранее посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула, целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.На прошлой неделе посольство США также предупреждало о вероятности терактов на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми. Дипмиссия Франции тогда выпустила схожее предупреждение, сославшись на информацию от американского посольства.

https://ria.ru/20230202/koran-1849312711.html

https://ria.ru/20230202/terakty-1849158973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, стамбул